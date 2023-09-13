香港小鮮肉SING@XODIAC紅到日本 娛樂網站：顏值衝擊KPOP迷

全新KPOP男團XODIAC於今年正式出道，九位成員分別來自南韓、香港及印尼，兩位香港人成員SING（麥駿昇）和LEO（李傲賢）稱得上是隊中的「門面擔當」，當中SING憑住靚仔外型最近熱爆日本網，其顏值獲得大批日本網民熱烈討論，在已由Twitter改名X的社交平台上引起極大迴響。

有兩個日本帳戶自上星期貼出SING的靚相後，單單兩個Post便分別累積多達349萬次及126萬次查看流量，令到SING於一星期內支持數目節節上升，更帶挈尚未進軍日本的XODIAC開始受到日本網民關注。專門報道韓流明星的日本娛樂網站KPOP monster，近日也有提及SING忽然於日本網冒起的消息，指他的自拍照日前上載至社交網後，有網民查探他究竟是何方神聖，由於型男容貌衝擊了廣大KPOP迷，至今已獲得3.4萬讚好，並形容他擁有挺直高鼻、如小狗可愛的大眼睛、厚唇，還有色氣魅力與183cm身高，對他讚不絕口，亦有網民指SING撞樣TOMORROW X TOGETHER成員BEOMGYU。