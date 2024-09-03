香港式離婚｜近80萬人搶飛 系統疑遭黃牛黨攻擊突然暫停售票

由黃子華、劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》今日早上10時公開發售58場門票。踏入十時正，已有40多萬人次在售票網排隊，其後網民陸續報數，不消3分鐘便已經去到78多萬人，甚至有網民表示「點解可以排90幾萬」，完全是「過百萬不是夢」。
開售一小時後暫停賣飛
當時不少網民見到頁面出現一則訊息，內容如下︰「由於系統檢測到異常活動，我們正積極採取措施來應對當前情況，以確保各位觀眾能夠順利排隊購票。請您放心，排隊輪候人士的號碼是不會變的。雖然網站曾短暫暫停，但我們的系統現在已陸續恢復正常運作。請注意，輪候時間可能會稍長，感謝您在此期間的耐心與支持。我們非常感激您的理解與配合。謝謝！」
其後網站售票系統逐漸回復正常，本報於下午三時十五分進入售票網輪候，系統顯示有30多萬人輪候。有網民於下午三時三十分稱，網上表示貴價門票均已售罄，仍餘480的門票可供選購，並謂「啱啱買完，閒日仲有大量位可以買4連位，星期六日就比較full。」
團隊打擊黃牛
及至下午3時50分，售票網彈出訊息，表示尚餘7,000張門票，並解釋今早出現的問題。內容如下︰「我們今早偵測到購票系統遭到惡意入侵，大量機械人猛烈攻擊，撲飛團隊即時作出應變，將他們堵截並把相關的可疑帳戶和交易取消。然而，他們被堵截後，隨即作出更多擾亂購票系統的操作。撲飛團隊亦即時收緊及限制進入購票頁面的人數，查核每個帳戶的真確性，故令排隊時間需要更多時間的狀況，為此我們感到抱歉，但這都是為了讓真正想購票的觀眾能安全及成功完成交易，感謝大家的耐性和體諒。我們與撲飛團隊會繼續盡最大努力，用盡所有可行方式堵截可疑及惡意帳戶，將成功堵截、打擊，以及違規轉讓、轉售的門票作廢，於稍後時間再開放輪候門票申請讓大家購買候補門票。」