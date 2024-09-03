香港式離婚｜近80萬人搶飛 系統疑遭黃牛黨攻擊突然暫停售票

由黃子華、劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》今日早上10時公開發售58場門票。踏入十時正，已有40多萬人次在售票網排隊，其後網民陸續報數，不消3分鐘便已經去到78多萬人，甚至有網民表示「點解可以排90幾萬」，完全是「過百萬不是夢」。

開售一小時後暫停賣飛

當時不少網民見到頁面出現一則訊息，內容如下︰「由於系統檢測到異常活動，我們正積極採取措施來應對當前情況，以確保各位觀眾能夠順利排隊購票。請您放心，排隊輪候人士的號碼是不會變的。雖然網站曾短暫暫停，但我們的系統現在已陸續恢復正常運作。請注意，輪候時間可能會稍長，感謝您在此期間的耐心與支持。我們非常感激您的理解與配合。謝謝！」

其後網站售票系統逐漸回復正常，本報於下午三時十五分進入售票網輪候，系統顯示有30多萬人輪候。有網民於下午三時三十分稱，網上表示貴價門票均已售罄，仍餘480的門票可供選購，並謂「啱啱買完，閒日仲有大量位可以買4連位，星期六日就比較full。」