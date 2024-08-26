香港式離婚｜黃子華劉嘉玲舞台劇優先開售 近30萬人爆搶門票

黃子華與劉嘉玲合作舞台劇《香港式離婚》，由陳淑儀擔任導演，張叔平負責服裝設計，40場演出將於12月13日開鑼。門票今日於網上平台設優先訂票，一度吸引近30萬人在網上輪候購票。及至下午一時，大會透過社交平台宣布「多謝大家今朝瘋狂撲飛支持《香港式離婚》，所有優先預售嘅門票已經售罄喇！今次撲唔到飛嘅朋友唔使灰心，Mark定Schedule！」與此同時，網上隨即有黃牛黨拋售門票，而且任何日子及票價也有，令網民非常憤怒。

黃子華指定劉嘉玲當女主角

《香港式離婚》曾四度搬上舞台，今次以神級陣容再度公演，故事發生在一間專辦離婚的事務律師行，子華、嘉玲分飾貌合神離、結婚多年的中產律師夫婦。劉嘉玲坦言接演前，有認真考慮體力及精神上是否應付得來，更不想拖垮整個舞台劇。

子華再三強調認為嘉玲姐是女主角不二之選，他稱約對方在一餐茶上逾一個小時不斷遊說，自言：「呢世人未咁用力去sell一件事！但係我覺得佢真係太適合呢個角色。」兩人為舞台劇熟讀不少資料，嘉玲坦言今次角色好有共鳴，被問到犧牲今年聖誕到日本滑雪，她認為並不是犧牲，可能是得到更加多，子華即搞笑說：「點解冇人會覺得我犧牲咗？我畀人嘅感覺，淨係得閒會去深水埗飲奶茶，我都有我嘅生活㗎。」