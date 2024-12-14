香港式離婚｜黃子華爆台上飲真酒 自認係sales成功sell到劉嘉玲做女主角

黃子華自認係成功sales

子華表示觀眾們都很有文化，每次在適當的時候大大力拍掌，感覺似演大戲，但證明觀眾有文化。他在台上表示自己很少做sales，而今次演出最成功的一件事是「sell到俾劉嘉玲！」子華續說︰「我哋係China Club見面，我哋大家飲茶，我就係好大力咁講『呢套戲呀！你信我啦咩咩咩』，用好多方法！其中一樣嘢令佢OK就係話唔使戒酒，因為台上有得飲！」之後子華拿出酒瓶表示大家見到他們在台上飲的是真酒，更稱劇院門外有嘉玲姐飲的酒賣。

子華繼續sales上身努力推銷《香港式離婚》的紀念品，表示知道在場有好多嘉玲的朋友在場，嘉玲說︰「前面呢十行都係！」子華說︰「如果係朋友，無買到嘢就唔係朋友啦！」再次令全場人笑過不停。