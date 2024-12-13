黃子華指《香港式離婚》是他多年來最喜歡的劇作之一，今次的排練亦是他最難忘、最開心的一次：「我相信入場的觀眾也會有一個奇妙的晚上！」至於早前曾溫馨提示觀眾謹記「千祈唔好遲到，唔好錯過頭3分鐘！」，子華笑指其實每一場劇都好重要，但若然錯過了頭3分鐘，就好像「少了一條門匙來看這套劇」， 故再次溫馨提示入場觀眾要提早去洗手間，準時入場！

劉嘉玲透露整個排練過程都跟子華相處得好好，大讚子華「好Gentlemen！」期望今晚開Show一切順利，她興奮續道：「呢個劇本好好，每次排練都令我有好多唔同嘅體會，希望觀眾睇完都能夠重新思考自己嘅婚姻。」至於第一次跟子華、嘉玲合作的楊淇則大呼「超驚呀！」，她指兩位都是她非常尊敬和欣賞的演員，故她在排練時不斷提醒自己「要乖啲！」。今次跟兩位神級演員有極多對手戲，她感觸地指「今生無憾」了，有種「唔知下次點超越」的感覺。她又指單是從旁觀察他們怎樣處理角色，已經學到很多，「佢哋真係好叻，而且從來冇講過一個『攰』字！」，令她自愧得不敢說累。楊詩敏（蝦頭） 今次將會飾演一位執意搜查證據證明丈夫不忠的有錢婦人一角，她坦言感到「好High、好自虐、好心痛」，在揣摩角色時猶如坐過山車，「有時捉到啲嘢，有時又好迷失，呢個過程就係排舞台劇最好玩嘅地方！加上睇到神級演員為角色賦予生命，真係無價！」梁浩邦透露跟嘉玲姐有肢體接觸的戲份，他指「嘉玲姐超級好，十分親和，喺排戲時畀到好多空間我，令我可以放心同佢做Partner。」趙伊禕覺得自己很幸運能參與是次演出，但同時亦覺得好遺憾，遺憾跟子華、嘉玲姐沒對手戲。她又指導演陳淑儀是她的老師，令她有種返回校園，重拾很純粹的學習狀態。