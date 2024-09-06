香港戲院市道繼續疲弱 暑假檔票房比去年跌18％ 僅2套港片打入十大

近年有關香港戲院票房數字嘅資料，都係得個跌字。香港票房有限公司早前公布今年7至8月期間暑假檔期戲院票房總收入數字，合共2億7753萬，比去年同期近3億4千萬元數字，跌約百分之18。留意返，去年7－8月期間香港掛過一次8號風球，更多次發出紅雨黑雨訊號，但今年票房收入反不及去年。

動畫片《玩轉腦朋友2》成為暑假票房之冠 而今年香港上映嘅94套暑假檔首輪電影當中，80部係外語片，14套係港產片。而喺票房十大當中，同樣由外語片佔領大部份位置。排冠亞軍嘅都係迪士尼出品，動畫片《玩轉腦朋友2》成為暑假票房之冠，七至八月期間收7369萬元。亞軍係Marvel電影《死侍與狼人》，收4717萬。第3位係另一套動畫片《壞蛋獎門人4》，暑假期間錄得票房為2895萬。值得留意係十大當中，有5套係動畫電影。近年日本動畫片喺香港有唔錯成績，今個暑假上映嘅《電影多啦A夢：大雄之地球交響樂》、《蠟筆小新劇場版:我們的恐龍日記》同埋《名偵探柯南100萬美元的五稜星》都打入十大，多啦A夢同小新嘅電影更錄得過千萬票房。

票房十大當中只有《海關戰線》及《公開試當真》 早兩年成為「救市神器」嘅港產片，今個暑假就顯得失色。票房十大當中只有第7位嘅《海關戰線》（收1116萬，總收1270萬）及第10位《公開試當真》（暑假收487萬），亦即係話另外12套上映港產片暑假埋單收入唔過487萬。相比2年前《阿媽有咗第二個》、《闔家辣》、《明日戰記》等多套港產電影賣個滿堂紅，甚至黃子華兩度衝破港片票房紀錄嘅聲勢，港片喺暑假檔的確未如理想。

但係子華呢粒票房靈丹夥拍許冠文嘅《破．地獄》將於11月上映；即將上映嘅《我談的那場戀愛》優先場口碑不俗，而且有MC張天賦同吳君如主演，相信有一定吸引力。假如傳咗會上映n年嘅《風林火山》真係落實年底上映的話，未來幾個月港片有望挽回劣勢。 原文刊登於 電影LOL