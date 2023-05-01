香港文化博物館張國榮紀念展 迎來第10萬名入場觀眾

香港文化博物館為紀念一代巨星張國榮逝世20周年舉辦的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，自3月29日開展以來深受市民及旅客歡迎，康樂及文化事務署（康文署）表示，今次張國榮紀念展入場人次比預期反應熱烈。相較以往一般受歡迎的展覽平均每天有3,000人左右入場參觀，今次Leslie的紀念展平均每天有接近3,800人次入場，最高記錄的一天更錄得7,000多人到訪，人場數字比預期高出很多。紀念展於昨日已破10萬人參觀，而這位第10萬入場參觀者是來自四川，出生於零零後的一位女孩，非常喜愛香港流行文化，特別是張國榮的電影和歌曲，因此專誠來港參觀紀念展，她和工作人員交談時也能以廣東話溝通。起初工作人員恭喜她成為今次紀念展第10萬名參觀者時，她顯得有點驚訝，還以為是惡作劇，及至看到紀念展客席策展人陳淑芬現身時才相信這是真的，表示很驚喜。

為紀念這特別時刻，博物館為這位第10萬名觀眾準備了別具心思的禮物，包括附有三位客席策展人陳淑芬、張叔平及夏永康簽名的展覽海報，以及香港電影資料館「芳華再續」專題放映活動電影門票，並由康文署署長劉明光及陳淑芬親自送上。陳太更將原本扣在她自己衣服上的紙鶴飾物送給這位女孩，並親自為她扣上，令這位女孩感到喜出望外，最後陳太亦將兩枚張國榮20周年特別版復古紀念銀章捐贈給香港文化博物館作永久收藏。



「繼續寵愛・張國榮紀念展」共展出61組展品，珍貴展品包括張國榮四套演唱會服飾，如他於《跨越97》演唱會穿過的紅色斗篷、閃石西裝及紅色高跟鞋；在《熱・情演唱會》的白色羽毛服飾、藍色釘珠牛仔褲，以及由法國著名設計師為他設計的貝殼裙褲。展覽亦展出張國榮部分唱片，包括《為妳鍾情》黑膠唱片（白色版）、《Stand Up》黑膠唱片（紫色版）、《風繼續吹》卡式錄音帶；歌影視獎項如1984年十大勁歌金曲獎《Monica》獎座和第十四屆香港電影金像獎最佳電影歌曲《追》獎座。並展示了由夏永康拍攝的張國榮寫真集《慶》及演唱會照片等。主辦機構特別鳴謝唐鶴德分享張國榮私人珍藏，展覽直至10月9日在沙田文林路一號香港文化博物館舉行，免費入場。