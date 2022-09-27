香港新女團誕生 改名EOS拍處女MV大陣仗

樂兒：未知何時可以再飛

EOS的MV於距離首爾兩小時車程的楊平拍攝，是次MV製作認真，製作團隊特別借用特大倉庫，搭建了三個不同場景拍攝，又在油站取景，拍攝成員型格一面，現場更設有荷李活級數的演員休息車，讓EOS三位成員在車內化妝和換衫，猶如巨星級般的待遇。不過拍攝當晚，韓國氣溫急降至9度，三位成員卻無懼寒流，狀態大勇。Hazelle說：「拍攝這個MV，令我得到很多難忘的經驗，很榮幸第一次拍MV已經有這樣大的團隊。雖然拍攝時遇上一些困難，例如MV造型服裝上有一定的重量，以及韓國入夜後真的有點冷，不過我和其他成員也一一克服。」Summer說：「感覺很不真實，短短3分多鐘的MV，背後有超多的工作人員才能完成，希望製作好的音樂給予香港人。」廖樂兒說：「拍完這個MV覺得好空虛、好興奮又好感動，希望MV會有好好反應。我好珍惜今次外遊機會，因為之後未知何時可以再飛。」由於今次是EOS首次拍攝MV，為怕任何閃失，韓國製作團隊預計要花兩天拍攝，不過EOS三位成員十分醒目，竟然於一天內便能完成，連監製朴忠旻也大讚。突然多了一天假期，EOS決定到景福宮影相打卡，回程更適逢香港放寬入境檢疫至「0+3」，實在是今次旅程的完美句號。