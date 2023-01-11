香港新女團EOS首度亮相 出道大日子獲杜汶澤越洋打氣

EOS三位成員由「喱DAO」蛙友投票選出，早前遠赴韓國展開訓練，而在當地拍攝的首個MV，已定下星期一(16日)公開首播，今日在活動上先行曝光，好讓支持者及傳媒先睹為快。

Lokyi官司在身將 上庭

EOS終於出道，三人異口同聲表示心情好緊張、好興奮。去年，Hazelle、Summer、Lokyi被安排到韓國展開地獄式習訓，既要減肥又節制飲食，今日活動公開由紀錄片導演林子穎拍攝的受訓過程及拍攝花絮，Hazelle重溫片段時一時感觸不禁落淚。在韓國訓練期間，三人每日要6點起身，基本上只留在Gym Room、排舞室，彼此感情大躍進，Hazelle坦言大家都會有拗撬，但強調不會傷感情。三位成員也是今天才首次欣賞《BIGBANG》的完整MV，Lokyi表示首次拍MV非常難忘，雖然衣着單薄，但寒冷天氣下拍攝仍充滿幹勁。Hazelle揚言EOS如歌名一樣，希望靠大爆發來為本地樂壇帶來衝擊。19歲的Lokyi正有官司在身，她被控非法集結於明天上庭，她坦言有點擔心，但對於兩位隊友「核爆都唔割席」大呼感動。Summer展望今後發展，她希望EOS能為香港人引以為傲，Hazelle亦定下目標，三人會努力發展為港人爭光，問到何時才出廣東歌，她們就話要等公司安排。