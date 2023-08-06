香港流行經典｜徐小鳳活躍樂壇逾50年　《風的季節》磁性歌聲再現舞台

要數活躍香港樂壇的殿堂級歌手，男的有許冠傑、林子祥、譚詠麟等，而女的，立即想起小鳳姐徐小鳳。
早於1960年代中出道的徐小鳳，憑着低沉而充滿磁性的歌聲，給歌迷留下難以忘記的印象。她那招牌大波浪鬈髮、波點裙和無數經典金曲，更是一代人的集體回憶。
徐小鳳一鳴驚人歌唱比賽奪冠 夜總會走場晚八早四幫補家計
徐小鳳在湖北武昌出世，兩歲時跟隨父母移居香港。她是家中的大家姐，下有三位弟弟和兩位妹妹。
徐小鳳中學畢業後，一直在父親經營的小店幫忙，原本跟唱歌扯不上任何關係。但，跟很多娛樂圈人入行的故事相似，徐小鳳在16歲跟隨兩名同學湊熱鬧參加了「香港之鶯歌唱比賽」，結果在無心插柳柳成蔭下，拿了比賽冠軍，因此入行。
不過，初時父母都不太贊成女兒做歌手，不想她拋頭露面工作。後來，徐小鳳成功說服了父母，開始在旺角、尖沙咀的多間夜總會駐唱演唱，幫補家計。年紀輕輕的徐小鳳，那段夜總會演出的日子並不輕鬆，據說每晚要由八時唱至凌晨四時，經常奔走在彌敦道上，一日要跑十多場演出。那個年代，很多客人喜愛即場點唱，因此有指徐小鳳首次演出前，曾苦練了500首歌曲。
徐小鳳初期翻唱老歌 劇集《大亨》主題曲成為第一首原唱歌
徐小鳳初期都是翻唱別人的歌，尤其一些老上海風格的歌曲，例如《盼三年》、《明月千里寄相思》。雖然她從來沒有接受聲樂訓練，但卻是天生的中低音，自自然然就以磁性的嗓音唱出充滿感情的歌。
踏入1970年代，徐小鳳開始灌錄唱片，初時仍是以翻唱國語流行曲為主，包括《淚的小花》、《情人的眼淚》和《愛情的代價》等。
直至1978年，她終於迎來新的轉變，一首由顧嘉煇作曲的無綫電視劇集《大亨》主題曲面世，讓徐小鳳擁有自己的原唱歌曲，如泣如訴的歌聲伴隨着這齣長篇劇集，令觀眾認識到她的名字。同年推出首張專輯《風雨同路》，銷量超過20萬張。隨後徐小鳳的歌唱事業愈走愈順，不單唱片大賣，多首歌曲例如《無奈》、《風的季節》等成為代表作。
1980年代徐小鳳多首代表作出爐 1992年紅館個唱破連續場數紀錄
1980年代，隨着《隨想曲》、《順流逆流》、劇集《流氓大亨》主題曲《城市足印》及片尾曲《婚紗背後》等大受歡迎，徐小鳳的事業節節高升。歌紅人紅，順勢便舉行個唱。
1983年，徐小鳳舉行首次個人演唱會，雍容大方的形象更成為她往後個唱的標記。1985年，個唱紀錄增至10場；兩年後的1987年，更一連舉行了22場個唱。而在1992年，她更連開了43場《金光燦爛徐小鳳演唱會》，至今仍然是紅館連續最多場數的紀錄保持者。
自演唱會後，徐小鳳開始淡出樂壇，只是不時會舉行個唱跟歌迷見面。惟在2018年的紅館演唱會後，相隔五年未見她再踏舞台。正當大家狐疑她是否靜悄悄地退出舞台？
徐小鳳今年重現舞台演出 招牌大波浪鬈髮風采依然
今年六月底的《灣區升明月》2023大灣區電影音樂晚會上，久違了的她以招牌大波浪鬈髮現身舞台，不論歌聲、台風，都是風采依然，魅力不減。
入行逾50年，徐小鳳曾獲得多個本地樂壇頒獎禮的金曲獎、金針獎、榮譽大獎等，足見其唱功了得、歌路廣闊，本港殿堂級女歌手之名當之無愧。由夜總會的舞台演出，到擁有自己的歌和金曲作品，再登上紅館的萬人場館獻唱，徐小鳳的經歷更猶如香港人自強不息的奮鬥故事，值得我們借鑑。
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