香港流行經典｜徐小鳳活躍樂壇逾50年　《風的季節》磁性歌聲再現舞台

要數活躍香港樂壇的殿堂級歌手，男的有許冠傑、林子祥、譚詠麟等，而女的，立即想起小鳳姐徐小鳳。

早於1960年代中出道的徐小鳳，憑着低沉而充滿磁性的歌聲，給歌迷留下難以忘記的印象。她那招牌大波浪鬈髮、波點裙和無數經典金曲，更是一代人的集體回憶。

徐小鳳一鳴驚人歌唱比賽奪冠 夜總會走場晚八早四幫補家計

徐小鳳在湖北武昌出世，兩歲時跟隨父母移居香港。她是家中的大家姐，下有三位弟弟和兩位妹妹。

徐小鳳中學畢業後，一直在父親經營的小店幫忙，原本跟唱歌扯不上任何關係。但，跟很多娛樂圈人入行的故事相似，徐小鳳在16歲跟隨兩名同學湊熱鬧參加了「香港之鶯歌唱比賽」，結果在無心插柳柳成蔭下，拿了比賽冠軍，因此入行。

不過，初時父母都不太贊成女兒做歌手，不想她拋頭露面工作。後來，徐小鳳成功說服了父母，開始在旺角、尖沙咀的多間夜總會駐唱演唱，幫補家計。年紀輕輕的徐小鳳，那段夜總會演出的日子並不輕鬆，據說每晚要由八時唱至凌晨四時，經常奔走在彌敦道上，一日要跑十多場演出。那個年代，很多客人喜愛即場點唱，因此有指徐小鳳首次演出前，曾苦練了500首歌曲。