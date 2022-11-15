香港猶太電影節隆重開幕 獲獎猶太劇情片及紀錄片輪住播

第 23 屆香港猶太電影節有多部猶太劇情片及紀錄片上映。

第 23 屆香港猶太電影節於日前開幕，由即日起至20日，多部屢獲殊榮的世界級猶太劇情片及紀錄片輪住在戲院上映。 為吸引更廣泛的觀眾欣賞以猶太民族作主題的電影，今年電影節將於全港不同戲院上映，大部分電影將在高先戲院放映，而17日（星期四）將在尖沙咀K11 Art House舉辦特別夜間場次。 今屆電影節亦包括不少亞洲首映，其中有熱門的以色列歡喜電視劇《Karaoke》。電視劇描述一對老夫婦平凡的生活突然被顛倒，全因爲富有魅力的新鄰居的出現。這部電影由包括 Lior Ashkenazi 在內眾多以色列著名演員主演。《Karaoke》除了在紐約翠貝卡電影節首映，並在耶路撒冷電影節中獲得了 2022 年觀眾大獎，以及於被譽為以色列的奧斯卡大獎Ophir Awards中獲得最佳男主角 (Sasson Gabbay) 和最佳女主角 (Rita Shukrun)的獎項。

另一個亞洲首映是席捲本年度Ophir Awards 的 《Cinema Sabaya》。此電影獲得多項殊榮，包括最佳電影、最佳導演（Orit Fouks Rotem）、最佳女配角、最佳選角和最佳服裝設計。這部電影以真實又引人注目的角度觀看由年輕電影製片人Rona（Dana Ivgy飾演）為一群猶太和阿拉伯女性市政工作者帶領的視頻工作坊。電影探討了女性之間的關係、過往的創傷如何於日常生活中影響她們，以及工作坊如何能夠鼓勵她們努力實現自己的夢想。

除此此外，榮獲多項大獎的《Dead Sea Guardian》也會在本電影節裏舉辦亞洲首映。一位以色列人、巴勒斯坦人和約旦人為了提高國際社會對死海，這片具有歷史意義的重要水域被環境問題破壞的認知，決定組織一次大規模的長距離游泳。 今屆電影節的亮點為《Three Minutes: A Lengthening》。這部出色的紀錄片聚焦於 1938 年一位美國遊客在波蘭拍攝的影片。短短的三分鐘是納西爾斯克居住的猶太人大屠殺前僅存的影片。這部電影不只是紀念逝去已久的生命，亦提醒觀眾關於大屠殺驚動人心的歷史。 大部分影片將以英語或配英文字幕放映，其中兩部影片更提供中文字幕：獲得凱撒電影獎最佳男主角、最佳影片和最佳原創劇本提名的法國喜劇片《The Specials》，以及《Where is Anne Frank?》，盧森堡市電影節學校評審團獎的得獎者。