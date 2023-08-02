香港男男情侶檔組合 新田公路拍MV激吻兩分鐘

由田中（田見超）與小新（許紹燊）組成的真BL唱作組合「新田公路」，2023年正式出道。兩人的名字先後憑真人騷《調教你男友》及《全民造星III》令觀眾認識，更一度成為網絡人氣話題。那突如其來的注目，田中與小新感到既興奮又迷失， 三年過去，他們終於回到最自在的重心，以音樂作基調，温暖藏於這個都市的人心。

描述愛情與遺憾 組合「新田公路」先後推出兩首單曲，年頭有充滿幽默感的《It’s OK》，然後是散發着寂靜美的《睡前的自我練習曲》，兩者都由大學修讀音樂的小新擔任創作總監，負責曲詞及監製部分，田中是 主唱兼「吉祥物」擔當，小新說：「我負責創作同音樂部份，佢就係吉祥物，喺我眼中吉祥物好重要，因為有啲嘢佢做到我做唔到。」言談間流露真BL的互信與默契。 來到8月，新田公路換上夏日青春氣息，推出第三首原創作品《好想大聲講我喜歡你》，融合台式清 新與日系流行搖滾曲風，繼續透過音樂訴說他們的故事。由《It’s OK》的無所謂，到《睡》的孤寂日常，新歌《好想大聲講我喜歡你》，描述的是愛情與遺憾。