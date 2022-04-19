香港真人騷挑戰尷尬尺度 四子受訪認靠AV接受超激任務

網上平台「喱騷」開拍的戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》，從3月上架以來每集也有出位橋段，而本周公開的第五集中，竟然要求四位男參賽者即場提供精液，由節目的工作人員代為檢測，測試結果於該集節目內公布，最後由29歲的Kinglok以100%活躍度贏得第一名，第二名是Laughing（78.8%）、第三名是Sam（46.9%），而身為壯丁的Hayson，卻遇上兩次意外而未能收集精液，要第三次才成功發射在膠樽內，所以只得15.4%活躍度排包尾。

Sam最愛JULIA

《好想大聲說愛你嘅呢》今次安排四位男士驗精，可算是香港節目史上從未出現過的最大尺度。四位男參賽者近日接受專訪，談到被告知要挑戰這項任務時，Hayson、Sam、Laughing也異口同聲表示有被嚇親，Laughing更一度擔心要被攝影機拍下自瀆過程，反而Kinglok就話並不意外；身為2019年全球先生香港區代表的Kinglok，憶起當日過程時就話：「一個人喺廁所關埋門準備嘅時候，其實都有少少壓力，因為你知道喺房出面就有人等緊我哋解決，收集結果，有啲驚拖累進度。」四男直認當時要即刻上網搵AV來解決，Kinglok說：「好在手機有bookmark一啲線上AV網站，有需要嘅時候拎出嚟就搞掂。」23歲的Sam就坦言愛看日本AV，還推介34歲的AV界天后JULIA。

至於乖乖仔形象的Hayson，自言平時在鏡頭面前連衫也不敢除，直指今次挑戰相當癡線，又形容好赤裸及好失控。