香港網紅Toyz台灣販賣大麻煙彈罪成 維持原判入獄四年零兩個月

據了解，Toyz自2020年11月間與楊姓、賴姓被告聯繫，向兩名男子以60萬元新台幣購入500支大麻煙彈，Toyz接著再指示賴某尋找合作販毒下線，於2021年2月、7月間透過其餘被告販賣大麻煙彈。台灣警方在接獲線報後，於2021年8間放蛇，偽裝買家要以16萬5,000元新台幣購買154顆大麻煙彈，並在交易時當場拉人，經深入調查，Toyz被鎖定為目標於同年9月採取行動。

台中地院一審判決Toyz為四年兩個月徒刑，他不服提出上訴，並主張有「貢獻台灣」的具體事證，也獲得公益團體頒贈的感謝狀30多張，希望合議庭審酌，給予緩刑，但遭駁回。全案再上訴最高法院，Toyz再強調是在檢察發現他販毒前已經認罪，應可減刑，但法官再駁回上訴，Toyz要入獄服刑四年零兩個月。