香港義工獎｜鄺美雲擔任評審 黎諾懿獲獎望帶動更多人做義工

「香港義工獎2022」今天（10日）舉行頒獎典禮，表揚不同界別盡心盡力服務社會的優秀義工、團隊、企業、機構及團體。港姐亞軍出身的鄺美雲女士以評審會委員身分出席，為「香港義工獎」評選出默默為香港貢獻的傑出義工；其中獲獎的包括向來積極參與義工服務的黎諾懿先生。

鄺美雲女士表示：「我十分榮幸擔任今屆『香港義工獎』傑出義工／團隊的評審委員，一同見證傑出義工的誕生。我多年來一直身體力行做義工，扶老助幼，關懷弱勢社群、更生人士等，希望能夠以生命影響生命，傳播正能量。看見一眾善心人士投入義務工作，關顧別人的需要，解決社會問題，我非常感動，希望得獎的傑出義工及團隊獲獎後可以進一步貢獻社會，宣傳『關愛香港．人人行義』的正面訊息。」

獲頒發傑出義工奬的黎諾懿先生則表示：「作為一個藝人，工作穩定，家有愛妻及兩名兒子，亦得到很多粉絲的愛戴，實在非常幸福。但我深信這並非必然，小時候的生活艱苦，幸運地接受過別人的恩惠，所以長大後有能力，我亦希望能去盡力幫助有需要的人。除了施比受更有福外，能幫助人自己也感到開心和滿足，當義工的滿足感並非金錢買得到，亦非筆墨可以形容，簡直是一舉幾得。我也希望受惠人士總有一日脫離難關，能夠用自己的體驗去幫助社會上其他有需要的人。」