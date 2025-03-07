香港舞台劇獎入圍名單｜黃子華憑《香港式離婚》爭最佳男主角 劉嘉玲未獲提名

「第33屆香港舞台劇獎」提名名單今天在網上公布，21個單位、29個製作共83位劇場工作者獲提名，並將於2025年4月28日舉行的頒獎禮上角逐26個常設獎項。合資格的評審委員於今年2月進行提名，並由專業會計師擔任核票工作，評選出提名名單後，並將於下星期起由所有評審委員及團體會員代表投票選出各獎項得主。

本屆部份獎項因票數相同而出現超過3位甚至6位候選者一起角逐同一獎項，加上今年起新增了五個音樂劇類別的獎項，包括最佳音樂劇男主角、女主角、男配角、女配角及編舞，令候選者人數由去年的64位大幅增加至83位，候選製作亦由24增至29個。獲提名最多的是風車草劇團的黑心喜劇，以殯儀故事為題的《Di-Dar》，共獲8項提名，包括最佳製作、最佳導演、最佳男女主角、男女配角、最佳音響及最佳填詞；而在71齣候選劇目中有14齣為音樂劇，當中有8齣獲提名音樂劇類別共6個獎項，獲提名最多的是中英劇團重新演繹，曾一度叱咤百老匯的搖滾音樂劇《花樣獠牙》，榮獲7項提名，包括最佳音樂劇男主角、女主角、編舞、最佳舞台、最佳音響及最佳化妝造型。