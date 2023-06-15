香港舞台劇獎｜杜琪峯分享面對難關秘訣 只有熱情才可化解失望

第31屆香港舞台劇獎頒獎禮昨晚(14日)假葵青劇院演藝廳圓滿舉行，獲最多 15 項提名的是原創音樂劇《大狀王》，奪走悲正劇最佳男、女主角，最佳舞台設計、最佳音響設計等九項大獎，成為大贏家，莊梅岩憑《最後禮物》七度獲最佳編劇獎。而憑《大狀王》獲悲正劇最佳導演的方俊杰，從電影導演杜琪峯(杜 sir)手上獲頒獎座。

本屆以「勇氣」為主題，電影及劇場界同樣受第五波疫情的封場影響，產量大減，杜Sir被主王耀祖(阿祖)問到在影視路上渡過難關的經驗，杜Sir自言經驗豐富，攞獎不代表一帆風順，獲獎愈多反會愈擔心，落選可以再選過，也甚麼沒所謂，他語重心長表示，「在不如意的時候，更加要提升自信，同埋要堅持，更要加強你的熱情，只有熱情才可以將你當時的失望，或者不如意的事，變得容易去化解。」

阿祖追問，杜sir開立電影公司初期，首部作品在商業上並不成功，沒有資金怎麼辦？杜sir幽默回應，「有人請你咪得。有人鍾意請唔賣錢的導演 ... 成日都有。呢個世界就係咁，老千又多，傻仔仲多。」他直言最具體的應對是「見到乜咪做乜」。