香港舞台劇獎｜田蕊妮憑《大離婚日》奪劇后 難掩興奮心情想笑足30秒

「第32屆香港舞台劇獎頒獎禮」今晚(29日)在灣仔碼頭Pier 1929舉行，期間設有Facebook及YouTube直播，兩邊平台共約三千多人觀看。頒獎禮共頒發廿個獎項，其中田蕊妮憑《大離婚日》奪得最佳女主角（喜劇/鬧劇）。至於黃子華和林海峰就雙雙失落最佳男主角（喜劇/鬧劇）。梁仲恆及麥沛東同樣在最佳男配角（喜劇/鬧劇）落空。

田蕊妮︰哈哈哈哈哈哈

本身是視后的田蕊妮，首次在舞台劇演出便奪得劇后，她領獎時興奮表示︰「哈哈哈哈哈哈！我打算企喺度笑30秒就算！哈哈哈哈！」之後她多謝投票給她的評審，她續說︰「好開心，好開心拎到呢個獎，真係好開心！係呢幾年我先接觸舞台表演，我係一個新人，哈哈哈哈哈！唔好笑，ok！哈！」

之後阿田認真說︰「我自從喺舞台之後，演員最享受最享受最享受嘅時刻係舞台表演。舞台唔可以消失，係貴重嘅一件事，係一個空間同所有觀眾每分鐘每一秒開心地笑，情緒釋放，情緒交流，好多謝咁多位咁多年來咁堅持喺舞台劇界付出，我向每一位致敬！我講到好似拎終身成就獎咁！」她之後多謝林日曦，她稱自己入行30年遇到對方，他寫了一個劇本要她一個人演足成個舞台劇，令她非常難忘。

認跟 林日曦多拗撬

田蕊妮同時多謝陳小東一直陪她在日本練習，緩和跟林日曦緊張的氣氛。她亦特別多謝入場支持《大離婚日》的54場的觀眾，她表示不知道自己還有沒有機會，很多謝他們，並多謝家人及老公杜汶澤。