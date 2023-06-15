香港舞台劇獎｜莊梅岩七奪最佳劇本獎 感謝香港逾40年孕育

第 31 屆香港舞台劇獎頒獎禮今（14 日）在葵青劇院演藝廳舉行。編劇莊梅岩憑《最後禮物》七度奪得最佳劇本獎，從日前在查車牌案終極上訴成功的資深記者蔡玉玲(阿包)手上接過獎座，兩人在台上深深擁抱。莊梅岩引諺語“It takes a village to raise a child”，指出需要整個族群的力量，去培養一名劇作家，「好多謝香港這個城市，過去 40 多年孕育我，我在這裡才滿滿地吸收到能量，希望日後能繼續貢獻香港劇壇，和香港社會。」

蔡玉玲：結局由你寫

莊梅岩身穿寫有「life is a bitch」的《最後禮物》主題Tee領獎，由黃子華和潘燦良合演的《最後禮物》，是一個探討原生家庭的作品，她表示，「感到生活在幸福裡，有時更看見失去的艱辛」。她多謝自己的原生家庭，相信已離世的母親透過父親將愛傳達給她。她引諺語“It takes a village to raise a child”，表示要培養一名劇作家，同樣需要整個族群的力量，而她的族群就是戲劇，「給予我勇氣面對困難和磨練，大家給我好多力量。」最後她感謝香港這的城市逾40年的培育。

阿包被主持頒獎禮的王耀祖(阿祖)問道，「如果畀你揀，你會揀寫 fantasy 定反映現實嘅劇本？」阿包毫不猶疑選擇fantasy，「因為反映現實嘅就交畀記者寫喇，你哋唔好同記者爭飯碗。」她續指這年代，需要更多創意穿透現實，帶來更多想像力，不忘補充，「結局係由你寫。」