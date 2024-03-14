香港舞台劇獎｜黃子華林海峰爭劇帝 田蕊妮首演舞台劇入圍角逐女主角獎

「第32屆香港舞台劇獎」將於4月29日舉行，大會今日公布提名名單，19個單位、24個製作共64位劇場工作者獲提名，角逐20個常設獎項。本屆獲最多提名的是藝君子劇團作品《植物人》，獲9項提名，而香港話劇團的《史家本第二零二三回之伏虎降龍》及《從金鐘到莫斯科》，兩劇均有7項提名。
黃子華與林海峰二人憑住《愛我别走》同獲提名最佳男主角（喜劇／鬧劇），與《史家本第二零二三回之伏虎降龍》的歐陽駿拗手瓜。鄧偉傑分別憑《殉爆》及《我們所不知道的生活成本》，同獲提名最佳男主角（悲劇／正劇），而他的對手是《撒旦狂筆》的魯文傑。
田蕊妮首踏台板即獲提名
田蕊妮去年在《大離婚日》中1人分飾多角，首次演出便獲提名最佳女主角（喜劇／鬧劇）獎項。她的老公杜汶澤立即送上祝福︰「恭喜杜太憑《大離婚日》榮獲提名第32屆香港舞台劇奬最佳女主角！So proud of you my wife !!!!!!」至於負責劇本兼任男主角的林日曦亦透過社交平台送上祝福。
近年在電影、電視有演出的麥沛東及梁仲恆，分別憑《各位起筷》及《飯戲攻心》（踏台版）一起獲提名最佳男配角（喜劇／鬧劇）。
藝發局拒借場搞頒獎禮
早前藝發局指「第31屆香港舞台劇奬頒獎禮」的內容「意有所指、語帶雙關」而撤去資助，更遭康文署拒絕租借場地予香港戲劇協會舉辦「第32屆香港舞台劇獎頒獎禮」。
香港戲劇協會會長馮祿德曾在記者會表示頒獎禮未來以甚麼形式舉辦，目前未有定案，亦不會很快有決定，重申即使舉辦，亦是合情合法舉行，當時有傳媒問到頒獎禮會否有暫停的一天，馮祿德表示會繼續舉辦，直至客觀條件不容許。
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