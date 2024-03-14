香港舞台劇獎｜黃子華林海峰爭劇帝 田蕊妮首演舞台劇入圍角逐女主角獎

「第32屆香港舞台劇獎」將於4月29日舉行，大會今日公布提名名單，19個單位、24個製作共64位劇場工作者獲提名，角逐20個常設獎項。本屆獲最多提名的是藝君子劇團作品《植物人》，獲9項提名，而香港話劇團的《史家本第二零二三回之伏虎降龍》及《從金鐘到莫斯科》，兩劇均有7項提名。

黃子華與林海峰二人憑住《愛我别走》同獲提名最佳男主角（喜劇／鬧劇），與《史家本第二零二三回之伏虎降龍》的歐陽駿拗手瓜。鄧偉傑分別憑《殉爆》及《我們所不知道的生活成本》，同獲提名最佳男主角（悲劇／正劇），而他的對手是《撒旦狂筆》的魯文傑。