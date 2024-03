香港舞台劇獎｜黃子華林海峰爭劇帝 田蕊妮首演舞台劇入圍角逐女主角獎

田蕊妮首踏台板即獲提名

田蕊妮去年在《大離婚日》中1人分飾多角,首次演出便獲提名最佳女主角(喜劇/鬧劇)獎項。她的老公杜汶澤立即送上祝福︰「恭喜杜太憑《大離婚日》榮獲提名第32屆香港舞台劇奬最佳女主角!So proud of you my wife !!!!!!」至於負責劇本兼任男主角的林日曦亦透過社交平台送上祝福。

近年在電影、電視有演出的麥沛東及梁仲恆,分別憑《各位起筷》及《飯戲攻心》(踏台版)一起獲提名最佳男配角(喜劇/鬧劇)。