香港街市︱苟芸慧用「重新開始」暗示婚變 陸漢洋社交平台頭像仍保留婚照

苟芸慧跟陸漢洋於2018年結婚，但二人屢傳因為生育問題而傳婚變，早前更在帖文寫下「自己一個人」，再引來大家揣測他們的關係。今日她出席香港街市 x Towngas x TGC「新春家有廚神，廚神！家有！」活動時，被追問到她的感情狀態，她說︰「呢啲咁私隱嘅嘢先暫時唔講住，都係專注喺做嘢先，除咗呢個活動，我都拍咗新廣告嘅，2月會出，希望日後再多啲嘢做。」
傳媒追問她現時有沒有追求者，她思考了一回再答「好似無」，再三追問之下，她說︰「2025年我希望大家有新嘅開始，開開心心，身體健康。」對於她在帖文提及「一個人」，她表示忘記當時寫了甚麼，可能當下有些感觸，並稱姊妹們都好支持她。她透露現時工作是自由身，可以跟不同平台合作，希望可以拍劇，亦想學唱歌。
苟芸慧在訪問期間多次表達自己很喜歡小朋友，並稱很愛錫姊妹們的小朋友，更笑謂想帶鍾家欣的囝囝回家。她又談及自己只有7隻狗狗，並謂︰「小朋友就冇嘅，希望……以後……暫時都係玩住朋友嘅小朋友先啦！」
翻開陸漢洋的社交平台，頭像仍是二人的婚照，而他在簡介一欄就提及他的名字改為陸敬喬。對上一次更新社交平台已經是2020年12月，之後再沒有更新，也沒有貼出跟苟芸慧的合照。黃浩然的太太於2021年曾相約對方食飯，陸漢洋變成中短髮的中佬，當時苟芸慧並未有出席。
苟芸慧一向喜歡小朋友，更希望婚後火速造人生B，但有指陸漢洋因為在單身家庭長大，不想要小朋友，令二人在生育問題上多次發生衝突，雙方關係亦不如從前。苟芸慧亦曾在訪問談及自己的婚後生活，坦承雙方的性格南轅北轍，另一半在婚後變得像小朋友。及後，她於2021年中就提及自己整理一些物品，「最近的日子裏，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了。」暗示自己跟陸漢洋分開。