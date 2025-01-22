香港街市︱苟芸慧用「重新開始」暗示婚變 陸漢洋社交平台頭像仍保留婚照

苟芸慧跟陸漢洋於2018年結婚，但二人屢傳因為生育問題而傳婚變，早前更在帖文寫下「自己一個人」，再引來大家揣測他們的關係。今日她出席香港街市 x Towngas x TGC「新春家有廚神，廚神！家有！」活動時，被追問到她的感情狀態，她說︰「呢啲咁私隱嘅嘢先暫時唔講住，都係專注喺做嘢先，除咗呢個活動，我都拍咗新廣告嘅，2月會出，希望日後再多啲嘢做。」

傳媒追問她現時有沒有追求者，她思考了一回再答「好似無」，再三追問之下，她說︰「2025年我希望大家有新嘅開始，開開心心，身體健康。」對於她在帖文提及「一個人」，她表示忘記當時寫了甚麼，可能當下有些感觸，並稱姊妹們都好支持她。她透露現時工作是自由身，可以跟不同平台合作，希望可以拍劇，亦想學唱歌。