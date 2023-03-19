香港迪士尼樂園10K WEEKEND 2023 姜皓文首度參加超級英雄10公里跑

首次參與的姜皓文、袁偉豪及楊潮凱，挑戰「Marvel超級英雄10公里跑」，在跑道上遇上蜘蛛俠、Iron Man、雷神等一班超級英雄夾道打氣，3人均表示感覺奇妙，其中姜皓文表示：「今日天氣好好，樂園賽道亦十分適合長跑，我都好滿意自己。」袁偉豪則覺得在迪士尼樂園進行跑步比賽特別與別不同，「在度假區的跑道上氣氛好好，入到嚟所有工作人員同跑手都笑容滿面，沿途有好多迪士尼朋友打氣，又有現場LIVE表演，真係PB也可以拋開一邊。」結果，姜皓文以55分47秒完成賽事；袁偉豪造出1小時0分35秒成績；而楊潮凱則以55分44秒衝過終點。

湯盈盈今次帶同兩位囡囡Alyssa及Kassidy一同挑戰「Duffy與好友3公里跑」，她表示賽前早就部署好，有策略地完成賽事，「我們對跑步賽道已經非常熟悉，小朋友最期待就是沿途可以見到LinaBell為他們加油打氣，讓他們更有動力跑向終點，而這次更首度可以穿過奇妙夢想城堡的拱門，穿過的一刻感覺自己與女兒一同變身成為公主，非常Magical。」而Kassidy在完成賽事後不願離開，更一度依依不捨，攬實鍾麗淇的女兒Michela不放，場面搞笑。

楊潮凱跑完 10K 再跑 3K

至於首度帶同子女參與「Duffy與好友3公里跑」的楊潮凱，笑言終於可以除下口罩參與賽事，讓他們留下難忘的回憶：「一大早就同黑哥(姜皓文)同埋Ben(袁偉豪)跑了10K先，衝線之後就即刻跑去起點Join返囡囡一齊跑3K，所以今日一共跑咗13K，好滿足! 」

至於首次參加Disney Run的陳展鵬與單文柔透露，今次比賽是為女兒率先探路，陳展鵬道：「我女兒最鍾意米奇、米妮同公主，所以今次跑步同時亦不忘為Quinta與一眾迪士尼朋友集郵，期待下年Quinta長大點，帶埋佢一齊跑，一定會樂而忘返。」陳豪這次與次子Nathan及細女Camilla首度參與3K賽事，他都表示：「可以與子女一同共享天倫樂，十分Happy!」