香港開電視改名HOY TV奪杭州亞運獨播權 陳慧琳fit 爆現身力撐

有線電寬頻集團旗下的免費電視77台，今日舉行「全面進化 重新啟航」記者會，宣布將於明日(18日)起正式由「香港開電視」改名為「HOY TV」( HOY粵語讀音為「開」) ，同時採用全新的紅色台徽， 並邀得天后陳慧琳(Kelly)現身支持。為配合HOY TV的嶄新形象，Kelly並以一身紅身低胸露背的紅裙亮相，fit 爆身材非常搶鏡。在記者會上，有線宣布連續7屆取亞運獨家放映權，今年將獨家轉播「杭州2022年第19屆亞運會」。

全新節目排陣

HOY TV將於明日(18日)清晨6時起，以全新節目排陣出擊，周一至周五晚上8時至9時30分播出多元化的資訊及娛樂節目，接著9時30分的黃金時段則以劇集作主打，除了內地熱播話題作如主打炙手可熱的劇集，《大宋宮詞》及《風起霓裳》等，同時更推出多部港劇，包括由張智霖、薛凱琪領銜主演的《蝕日風暴》；林峯、蔡卓妍及方中信主演的《PTU機動部隊》等。晚上10時30分則以生活旅遊節目為主，請來泳兒、釗峰、周家怡、林欣彤、林奕匡、衛詩雅、鄭融及黃妍等擔任主持

Ben Sir孖七師傅首合作

為打造年輕活力新形象，HOY TV於周末播放首個選秀真人騷《就是青春》，還加入全新綜藝節目，包括歐陽偉豪(Ben Sir)首與七仙羽師傅合作，踢爆大小蠱惑騙案的《Ben Sir騙術奇談》，明年夏天亦續辦話題作《Summer Girls 2023》。