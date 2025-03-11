香港電影導演會｜古天樂頒獎被起閧要求唱歌 鄭保瑞《九龍城寨之圍城》奪最佳電影兼導演獎

「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」於今日(10日)舉行，合共頒發10個獎項。導演獎項方面，當古天樂頒發最佳新晉導演奬時，劉偉強在台下起閧叫他唱歌，他即回應道：「唔得，我要跳埋舞！」繼而宣讀得獎名是《久別重逢》的梁禮彥，梁禮彥自言從小就看港產片，由編劇做起的他，今年首次出席導演會頒獎禮，估不到自己會獲獎，特別多謝監製葉偉信，「阿信好鼓勵我，你發揮你最好嘅地方，唔好再檢討自己，咁你套戲就會成功！感謝。」他又多謝有份參演的鄭伊健、陳卓賢、許恩怡和蔡思韵，以及多次合作鄭保瑞，「多謝阿瑞，你叫我打開耳朵，我諗我有做到。」

至於最佳導演獎，就由劉偉強頒發給《九龍城寨之圍城》的鄭保瑞，他表示，「好開心得到咁多位導演認同，選我做最佳導演，《城寨》係商業片，係動作片，我好慶幸喺呢個圈長大，我真係跟住一班前輩成長，從佢哋身上學到好多獨特方法，香港咁獨特嘅拍戲方法，淨係香港先得，呢樣嘢係前輩留落嚟，剛才發哥同我講拍得好好，我都係學咗佢哋以前嘅嘢，當然呢一代亦加入自己想法，希望觀眾有鮮感，慶幸適得用佢哋方法拍戲，我係幸福，經歷黃金時代的尾巴成長。」他認為獎項是對商業動作片的一次認同。

他強調拼搏精神仍是香港電影的優勢，「哪怕做香港電影從未有過嘅電影，或我哋未曾接觸過的東西，大家唔好怕行呢一步，其實係需要行呢一步，好老實行到今日，大家已經覺得幾盡頭，點解唔做啲其他鄙，或帶著以前認識嘅嘢去開創多啲其他嘅路。」最後，由香港電影導演會創會會長吳思遠頒發最佳電影予《九龍城寨之圍城》。