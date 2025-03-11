香港電影導演會｜周潤發頒獎予《四徑》大讚感人又有啟發性 「榮譽大獎」王家衛拍片鼓勵新導演

「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」於今日(10日)舉行，合共頒發10個獎項。由周潤發率先頒發「執委會特別獎」予紀錄片《香港四徑大步走》導演Robin Lee。發哥指這套紀錄片，既感人又有啟發性，「我係行咗山後來先去跑步，戲裡的所有景點我去唔晒，如果要50個鐘內跑晒係唔可能。」他自言要分開至少5日才行完，「呢套戲嘅每個主人翁俾我好大啟發，set咗個目標，死都要跑完，其中有一個選手，隻腳小腿剛縫針，爆傷口流晒口都繼續跑，後來頂唔順，瞓喺架車度唞，瞓醒又繼續跑，最後走到郵筒，卒之到終點，非常非常有鼓舞性的一套電影。」

周潤發招牌selfie Robin Lee對獲獎大感驚訝，從發哥手上接過獎項，他多謝所有協力參與的參賽者和幕後製作人員，其間一度想不到要說甚麼，並抱歉沒有預備得獎感言，當發哥拿手機出來時，他搞笑地以為發哥給他參考感言，原來是發哥想用手機自拍，兩人在台上擁抱後，與台下觀眾自拍，發哥更要求大會開燈讓他影靚相。

望香港電影燈常開 人常在 王家衛獲頒「榮譽大獎」，雖然未能親身領獎，但預先拍片分享感受和鼓勵新一代導演。他首先多謝大會頒發獎項，獲得同行的肯定，特別彌足珍貴，對於新一代的導演，他表示，「一代人有一代人的機遇和挑戰，數字可以代替菲林，但人工智能唔一定可代替個性，希望新一代導演除了善用科技，要記住電影之謎，從來都唔係理性，電影有燈就有人，希望香港電影可以燈常開、人常在。」