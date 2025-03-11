香港電影導演會｜《破．地獄》許冠文相隔43年再奪影帝 衛詩雅稱后朱栢康奪男配齊爆喊

朱栢康從姜大衛手上接過獎項時，有在場人士大叫「喊咗先啦！大家要求！」之後他表示很醜怪，但仍然因為心情太激動而要背向在場人士先整頓情緒，並哽咽表示要將榮耀歸於上帝。他續說︰「個獎好特別，喺我人生大部分時間都要取悅導演，依家得到各位導演愛戴係件非常非常榮幸嘅事。多謝英皇電影、多謝楊生（楊受成）……多謝《破·地獄》團隊。我要多謝陳茂賢導演，作為一個演員遇到一個不停發掘自己嘅導演，係好難得，我好清楚佢係出自好大好奇心同包容。多謝許冠文、衛詩雅、黃子華等拍檔，冇佢哋咁完美、咁精湛嘅演出，我冇咁好嘅發揮。」

演 《破·地獄》如扮哪吒？

許冠文憑《破·地獄》獲最佳男主角獎，大會特地安排惠英紅頒獎給他，兩人於43年前同雙雙獲封首屆金像影帝影后，從對方手上領獎，別具意義。許冠文發表得獎感言時表示，「真係43年第一次有電影公司找他擔正，演一部由頭喊到尾的電影，而且是殯儀館主題，「等同叫我演哪吒打筋斗，我一啲信心都冇！呢套戲一點笑料都冇，真係博一博，今次獲導演會兄弟姊妹頒獎比我，真係博成功咗。其實喺香港困難嘅時候，都導演咁辛苦，都真係要博一博，要做一啲未做過嘅嘢。」

感激陳茂賢 明白人生意義

他自言很多人演技比他好，但今次完全是新嘗試，沒有任何賣座把握，觀眾反而受落，他認為現在的觀眾很聰明，鼓勵同業大膽創新，「其實香港一向都係咁，唔止電影，香港都要博一博。」他多謝導演陳茂賢想到《破·地獄》這題材，「我拍完呢套戲，先諗通人生為咗咩？其實冇乜意思，因為唔知由邊到嚟，嚟到唔知做乜，死咗唔知去邊，其實一定係悲劇。但睇完呢套戲，我明白人生苦短，反正最後要落車，使乜諗咁多，目標唔係最重要，最重要係欣賞沿途風景，包括見到嘅人和事，今晚呢個獎，肯定係我沿途風景最靚嘅片段之一。」