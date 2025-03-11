香港電影導演會｜《破．地獄》許冠文相隔43年再奪影帝 衛詩雅稱后朱栢康奪男配齊爆喊

「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」於昨日(10日)舉行，合共頒發10個獎項，由岑珈其、麗英做司儀。今年特別新增「最佳男、女配角」獎，並請來周潤發、惠英紅、任賢齊、姜大衛、任達華、張繼聰擔任頒獎嘉賓。《破．地獄》奪3獎成大贏家，《爸爸》與《九龍城寨之圍城》就同樣獲得2獎。
朱栢康首奪男配 激動落淚
朱栢康從姜大衛手上接過獎項時，有在場人士大叫「喊咗先啦！大家要求！」之後他表示很醜怪，但仍然因為心情太激動而要背向在場人士先整頓情緒，並哽咽表示要將榮耀歸於上帝。他續說︰「個獎好特別，喺我人生大部分時間都要取悅導演，依家得到各位導演愛戴係件非常非常榮幸嘅事。多謝英皇電影、多謝楊生（楊受成）……多謝《破·地獄》團隊。我要多謝陳茂賢導演，作為一個演員遇到一個不停發掘自己嘅導演，係好難得，我好清楚佢係出自好大好奇心同包容。多謝許冠文、衛詩雅、黃子華等拍檔，冇佢哋咁完美、咁精湛嘅演出，我冇咁好嘅發揮。」
演《破·地獄》如扮哪吒？
許冠文憑《破·地獄》獲最佳男主角獎，大會特地安排惠英紅頒獎給他，兩人於43年前同雙雙獲封首屆金像影帝影后，從對方手上領獎，別具意義。許冠文發表得獎感言時表示，「真係43年第一次有電影公司找他擔正，演一部由頭喊到尾的電影，而且是殯儀館主題，「等同叫我演哪吒打筋斗，我一啲信心都冇！呢套戲一點笑料都冇，真係博一博，今次獲導演會兄弟姊妹頒獎比我，真係博成功咗。其實喺香港困難嘅時候，都導演咁辛苦，都真係要博一博，要做一啲未做過嘅嘢。」
感激陳茂賢 明白人生意義
他自言很多人演技比他好，但今次完全是新嘗試，沒有任何賣座把握，觀眾反而受落，他認為現在的觀眾很聰明，鼓勵同業大膽創新，「其實香港一向都係咁，唔止電影，香港都要博一博。」他多謝導演陳茂賢想到《破·地獄》這題材，「我拍完呢套戲，先諗通人生為咗咩？其實冇乜意思，因為唔知由邊到嚟，嚟到唔知做乜，死咗唔知去邊，其實一定係悲劇。但睇完呢套戲，我明白人生苦短，反正最後要落車，使乜諗咁多，目標唔係最重要，最重要係欣賞沿途風景，包括見到嘅人和事，今晚呢個獎，肯定係我沿途風景最靚嘅片段之一。」
衛詩雅眼濕濕多謝「爸爸」許冠文
衛詩雅初次獲香港導演會最佳女主角，她在台下聽見自己的名字時，立即跟許冠文擁抱，眼濕濕上台說︰「多謝導演會，多謝英皇電影、英皇娛樂、同埋《破·地獄》團隊，多謝『爸爸』許冠文，多謝『阿哥』朱栢康，多謝台前幕後，係你哋嘅努力，先至成就咗咁好嘅角色。多謝我入行17年以嚟曾經用過我嘅導演同工作人員，我覺得自己係一個好幸運嘅人，就係你哋嘅提點，先可以成就今日嘅我。呢度好多導演都未合作過，希望不久嘅將來有機會同大家合作，我會繼續做一個謙卑嘅好演員，容許我喺度再次介紹自己，我係演員衛詩雅。」