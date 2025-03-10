香港電影導演會｜與《爸爸》蘇文濤母子檔獲獎 谷祖琳感謝黃秋生教導(有片)

谷祖琳蘇文濤首奪演員獎項

谷祖琳與蘇文濤憑《爸爸》獲頒「最佳女配角」及「最佳新演員」，蘇文濤領獎時表現尷尬，自言拍《爸爸》前完全沒接觸過演戲，感謝導演翁子光敢於起用全新面孔演重要角色。他與谷祖琳在片中扮演母子，「兩仔乸」接受訪問時，表示非常開心及驚喜，並謂大家都是首次獲得演員獎項，加上該獎是由眾多導演決定賽果，所以更有意義。谷祖琳笑言見到蘇文濤上台時，自己像阿媽般不停拍片記下領獎時刻。

期望金像獎一家三口拎獎

問到二人有沒有信心在香港電影金像獎再下一城，蘇文濤表示要看投票賽果，與他角逐新演員獎項的人都表現非常好。谷祖琳認為如果有獎當然開心，自己無論如何也對自己有信心，但更珍貴是可以在同一場合跟一眾同業見面。她坦言不會視其他有份角逐的人是對手，大家都是朋友，獲得提名或一個肯定是由很多人的努力去組成。他們又笑言未知「爸爸」劉青雲知道消息未，亦寄望到金像獎可以「一家三口」拎獎。