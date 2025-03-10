香港電影導演會｜與《爸爸》蘇文濤母子檔獲獎 谷祖琳感謝黃秋生教導

「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」於今日(10日)舉行，合共頒發10個獎項，由岑珈其、麗英做司儀。今年特別新增「最佳男、女配角」獎，並請來周潤發、惠英紅、任賢齊、姜大衛、任達華、張繼聰擔任頒獎嘉賓。《破．地獄》奪3獎成大贏家，《爸爸》與《九龍城寨之圍城》就同樣獲得2獎。
谷祖琳蘇文濤首奪演員獎項
谷祖琳與蘇文濤憑《爸爸》獲頒「最佳女配角」及「最佳新演員」，二人在片中扮演母子，「兩仔乸」接受訪問時，表示非常開心及驚喜，並謂大家都是首次獲得演員獎項，加上該獎是由眾多導演決定賽果，所以更有意義。谷祖琳笑言見到蘇文濤上台時，自己像阿媽般不停拍片記下領獎時刻。
期望金像獎一家三口拎獎
問到二人有沒有信心在香港電影金像獎再下一城，蘇文濤表示要看投票賽果，與他角逐新演員獎項的人都表現非常好。谷祖琳認為如果有獎當然開心，自己無論如何也對自己有信心，但更珍貴是可以在同一場合跟一眾同業見面。她坦言不會視其他有份角逐的人是對手，大家都是朋友，獲得提名或一個肯定是由很多人的努力去組成。他們又笑言未知「爸爸」劉青雲知道消息未，亦寄望到金像獎可以「一家三口」拎獎。
感謝黃秋生教導
談到谷祖琳的表現獲黃秋生公開大讚，她表示對方甚少讚人。她說︰「每一次有疑難時，都會同秋生老師傾。因為佢唔係教技術，旁邊啲人可能覺得啲對話係無厘頭，但好多謝佢每一次提點。佢花咁多時間同我講嘅嘢，我係聽得入耳，我係明佢講咩，希望無令佢失望！」
蘇文濤表示自己不敢承認是演員，覺得演戲是一種體驗，去感受其他人的人生。他認為演戲也可以拓展自己的視野，豐富自己的人生不少，是很開心的事。問到日後如有機會跟青雲及谷祖琳再合作，蘇文濤就笑謂未諗到。