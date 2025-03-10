香港電影導演會｜許冠文與子女一起攞獎影史從未出現 感謝電影帶來美好人生風景

在電影《破．地獄》飾演父子、父女的許冠文、衛詩雅及朱柏康等，成為「香港導演會」出爐最佳男主角、最佳女主角及最佳男配角，3人一起受訪稱，一家人攞獎特別開心，朱柏康說：「好榮幸跟妹妹、爸爸一起攞獎，對我來說真的很開心，我覺得很難得，在一個演出裡面，一齊在片場衝鋒陷陣，又經歷過宣傳謝票，大家有很多難忘經歷，對我來說可以記一輩子。」

衛詩雅多謝找她拍戲的導演

衛詩雅則稱，最多謝陳茂賢和找過她拍戲的導演鼓勵和支持，她又稱朱柏康攞獎時，她已經感觸落淚，「阿哥攞獎時我已經哭了，自己都覺得易喊羞愧。」問許冠文有沒有感動到哭，他說：「我雖然攞得少獎，都有攞過，不過在中西影壇，都好像未試過一齣戲裡的父子、父女，一齊攞這麼重要的演員獎。」