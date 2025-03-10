香港電影導演會｜許冠文與子女一起攞獎影史從未出現 感謝電影帶來美好人生風景

在電影《破．地獄》飾演父子、父女的許冠文、衛詩雅及朱柏康等，成為「香港導演會」出爐最佳男主角、最佳女主角及最佳男配角，3人一起受訪稱，一家人攞獎特別開心，朱柏康說：「好榮幸跟妹妹、爸爸一起攞獎，對我來說真的很開心，我覺得很難得，在一個演出裡面，一齊在片場衝鋒陷陣，又經歷過宣傳謝票，大家有很多難忘經歷，對我來說可以記一輩子。」
衛詩雅多謝找她拍戲的導演
衛詩雅則稱，最多謝陳茂賢和找過她拍戲的導演鼓勵和支持，她又稱朱柏康攞獎時，她已經感觸落淚，「阿哥攞獎時我已經哭了，自己都覺得易喊羞愧。」問許冠文有沒有感動到哭，他說：「我雖然攞得少獎，都有攞過，不過在中西影壇，都好像未試過一齣戲裡的父子、父女，一齊攞這麼重要的演員獎。」
許冠文又稱，本來與朱柏康、衛詩雅不熟，但在片場與他們合作時，連自己的名字都已忘記，他說：「朱柏康演到好像我兒子一樣，衛詩雅簡直就是我女兒，尤其我失禁那場戲，她眼睛看著我那刻，我自己都被感動。」他大讚兩人演技，又指兩人的演法新穎，不是他以前這樣的演法，直指香港新一代演員有希望，「佢哋演法有深度、有層次，令到我都有進步。」
許冠文有指，和兒子、女兒在同一部戲一起攞獎，過往從來沒有，因此今晚真的可以飲番杯。至於有沒有信心《金像獎》再下一城，許冠文說：「我覺得應該好好享受現在這個時刻，不用想那麼多，生命苦短，沒空去想。」他稱人始終要下車，最重要在生命沿途欣賞周遭美麗風景，又稱在場訪問的記者是最美麗的沿途風景之一，提醒大家珍惜當下，感受生活中每一個瞬間。
朱柏康敬重許冠文專業態度
問朱柏康、衛詩雅，許冠文專業認真工作態度，有沒有藉得借鏡，朱柏康說：「爸爸工作時那種認真態度，一定要學習，他以一個榜樣告訴你，無論你有多少經驗、有幾多看法，或是甚麼地位，去到片場就是一位專業演員，他的工作態度已經超越表演的技巧。」至於出爐影后衛詩雅有沒有向新婚丈夫報喜，她說：「還沒有，攞獎時不記得，之後出來做訪問，或者晏點再對他說。」