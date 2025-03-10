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娛樂
2025-03-10 21:15:22

香港電影導演會｜許冠文《破．地獄》一家有獎拎！與衛詩雅帝稱后 朱栢康奪男配

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《破．地獄》郭氏一門三傑！許冠文、衛詩雅及朱栢康全都有獎拎！

《破．地獄》郭氏一門三傑！許冠文、衛詩雅及朱栢康全都有獎拎！

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「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」於今日(10日)舉行，合共頒發10個獎項，由岑珈其、麗英做司儀。陳蕾、COLLAR的邱彥筒(Marf)擔任表演嘉賓，陳蕾唱了《看我今天怎麼說》主題曲《What If》，而Marf就唱出電影《寄了一整個春天》主題曲《㪐㩿》。


今年特別新增「最佳男、女配角」獎，並請來周潤發、惠英紅、任賢齊、姜大衛、任達華、張繼聰擔任頒獎嘉賓。發哥率先頒發「執委會特別獎」予《香港四徑大步走》Robin Lee，《爸爸》的蘇文濤獲頒「最佳新演員」、《久別重逢》導演梁禮彥奪得「新晉導演」。

岑珈其、麗英做司儀。 Marf擔任表演嘉賓。 Marf擔任表演嘉賓。 陳蕾唱了《看我今天怎麼說》主題曲《What If》。 陳蕾唱了《看我今天怎麼說》主題曲《What If》。

《破．地獄》掃三獎成大贏家

許冠文、衛詩雅憑《破．地獄》一齊封影帝及影后，朱栢康亦獲頒「最佳男配角」，成為該獎項第一位得獎者，《破．地獄》郭家一門三傑！至於女配角則落在《爸爸》的谷祖琳獲得；鄭保瑞就憑住《九龍城寨之寨城》奪「最佳導演」，同時該片獲頒「最佳電影」。「榮譽大獎」 由王家衛奪得。

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「最佳新演員」 ︰蘇文濤《爸爸》。(林俊源攝) 「最佳男配角」 ︰朱栢康《破‧地獄》。(林俊源攝) 「最佳女主角」 ：衛詩雅《破‧地獄》 「最佳男主角」 ︰許冠文《破‧地獄》(林俊源攝) 「最佳導演」 ︰鄭保瑞《九龍城寨之圍城》 「最佳電影」 ︰《九龍城寨之圍城》 「執委會特別獎」：《香港四徑大步走》

得獎名單︰


「最佳導演」 ︰鄭保瑞《九龍城寨之圍城》
「最佳電影」 ︰《九龍城寨之圍城》
「最佳男主角」 ︰許冠文《破‧地獄》
「最佳女主角」 ：衛詩雅《破‧地獄》
「最佳男配角」 ︰朱栢康《破‧地獄》
「最佳女配角」 ：谷祖琳《爸爸》
「最佳新演員」 ︰蘇文濤《爸爸》
「新晉導演」 ︰梁禮彥《久別重逢》
「榮譽大獎」 ︰王家衛
「執委會特別獎」：《香港四徑大步走》

發哥使出招牌自拍！(羅錦鴻攝) 發哥率先頒發「執委會特別獎」予《香港四徑大步走》Robin Lee。(羅錦鴻攝) 發哥率先頒發「執委會特別獎」予《香港四徑大步走》Robin Lee。(羅錦鴻攝)

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