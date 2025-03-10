香港電影導演會｜MIRROR同阿Dee入場搲撈 Lokman開鋪蝕到入肉仍有意再做老闆

他們一致以「香港演員」介紹自己，並表示今日到場會順道「搲撈」。AK更搞笑稱會將自己的檔期跟會上的眾人分享，讓大家一齊夾下日子。Tiger表示自己不太習慣去social，會跟住一班大佬周圍去。

MIRROR的楊樂文(Lokman)、江𤒹生 (AK)、邱傲然(Tiger)、陳瑞輝(Frankie)及王智德(Alton)以及ERROR的何啟華(Dee)今晚出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，當中部份成員是首次參與。

Lokman咖啡店蝕到入肉

Lokman透露自己有份拍攝的電影快將煞科，所以非常忙碌，少了出席團隊活動。談及他有份投資的咖啡店結束營業，Lokman坦言蝕到「有啲入肉」，「小朋友唔跌唔大，記住呢個教訓，銘記於心，下次再做好啲。」他表示有意另覓地方再開，重整旗鼓，但現階段仍有很多事情要解決，要搵些錢才再做老闆。

談到他們認識的游學修及談善言是今年電影頒獎禮的大熱門，眾人表示替他們高興，但現階段未能說甚麼，待賽果頒布之後才恭喜。