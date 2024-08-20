香港電影巡禮︱泰觀眾問謝霆鋒能否閉氣4分鐘 邱禮濤：分半鐘一定得

《海關戰線》導演邱禮濤認為泰國觀眾很熱情，年長一點的觀眾，會較熟悉香港電影，因為2000年前泰國上映很多港產片，只可惜金融風暴後少了片商買入港產片，由當年起到現在，只有寥寥可數的香港電影在泰國發行，所以今次《香港電影巡禮》，讓泰國觀眾有機會可以在戲院看到香港電影，他很珍惜這個機會，亦希望為這活動出一分力。

映後分享時有觀眾提問，謝霆鋒的角色在戲中表示他可以在水底閉氣4分鐘，這在現實中有可能嗎，邱禮濤的回答，足見劇本在創作時做足資料搜集：「霆鋒真人很熟水性，他真的可以在水底閉氣一分半鐘至一分四十五秒左右，而一般人在水中最多閉氣一分鐘，已經十分困難，因此這場動作設計，讓霆鋒說他可以閉氣4分鐘，是普通人做不到，但又不是頂級高手之間的狀態。」