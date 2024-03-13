香港電影武林盛會3月底開鑼 41年前名作《新蜀山劍俠》經4K數碼修復辦首映

康樂及文化事務署香港電影資料館(資料館)一直致力於龐大的香港電影寶藏中，發掘不同題材，透過精心安排的放映節目，令一眾影迷彷如通過時光隧道去重新認識昔日經典。資料館將於3月27日至6月22日期間，舉行「武影江湖――香港電影武林盛會」放映節目，當中精心挑選了23 部極具代表性的武藝電影，於香港文化中心大劇院和資料館電影院放映，展示香港電影人如何以中國文化和武術為基礎，結合美學、鏡頭設計、特技效果和天馬行空的想像力，以有限資源拍攝出一部又一部各具特色的武藝電影，令全世界電影人和影迷紛紛紛讚嘆不已，今次放映節目全部門票一律為$45，並已於城市售票網公開發售。

入圍一百部最佳華語片 「武影江湖――香港電影武林盛會」為「香港流行文化節2024」節目之一，今年文化節的主題是「也文也武」，節目將於3月27日晚上8時正在香港文化中心大劇院揭開序幕，開幕電影為於1983年上映的《新蜀山劍俠》，並由電影資料館籌劃4K數碼修復後舉行首映。這部電影改編自武俠小說《蜀山劍俠傳》，片中演員包括鄭少秋、林青霞、洪金寶、元彪、劉松仁、翁倩玉、孟海、徐少強和李賽鳳等，導演徐克當時更特別越洋禮聘了《星球大戰》的荷李活專家負責特技部分，並同步採用土炮模型特技和光學特技，建構出結合中國神話、武俠和歷史的東方玄幻世界，當中精彩情節和武術畫面一浪接一浪，令觀眾目不暇給，電影曾在1984年的第3屆香港電影金像獎中勇奪「十大華語片獎項」，也於2005年獲香港電影金像獎協會挑選成為「最佳華語片一百部」之一。《新蜀山劍俠》面世已達41年，坊間流傳的聲影難免滿載歲月的痕跡，而經過4K數碼修復後，影片中氣勢磅礡、色彩瑰麗的畫面將重現銀幕，令新一代觀眾也能感受這部經典電影當年震懾人心的光影力量。