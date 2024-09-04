香港電影美術學會出書紀錄美指心血 梁雍婷柯煒林難忘《千機變》場景

由香港電影美術學會獨立自資出版的《無中生有- 香港電影美術及服裝造型展全紀錄》正式發行，劉天蘭擔任總編輯，又一山人負責書籍及平面設計，今日出席發佈會的嘉賓包括梁雍婷、盧鎮業、岑寧兒、柯煒林、張同祖、陳詠謙及多位美指文念中、雷楚雄、莫少宗和張蚊等。

劉天蘭表示選擇今日發行是因為剛好是去年學會主辦的《無中生有展》完成剛好一周年，好值得記念。她指這本《全紀錄》真的記載了展覽從籌備到完成的一切，亦記下多年經典電影服裝造型和美術製作幕後人員的心血。她稱《全紀錄》還有獨家曝光的三年半策展過程及幕後珍貴鏡頭，而且是限量發行，希望大家多多支持。金像獎美指文念中回想策展過程中訪問了60 位香港電影美術及服裝造型「築夢人」，現在書中展示他們的個人金句非常好看。

演員梁雍婷Rachel 和柯煒林Will表示這本書記錄了整個電影圈很多美術同造型歷史，他們印象最深刻是《千機變》的場景和《滿城盡帶黃金甲》的服裝造型。Rachel 表示她是一個需要服裝造型及美術幫忙入戲的人，可以令她更投入角色。阿Will很喜歡書內前輩們寫的心路歷程。



盧鎮業透露跟女友廖子妤去年在展覽最後一天才趕到去現場參觀， 女友廖子妤到展覽最後一天才趕到去現場參觀，入面展現了很多電影場景例如《縱橫四海》，對他己來說很震撼，因為小時候看的電影竟然重現面前，還有邵氏服裝間原來有四萬幾套電影服裝，因此覺得書中內容真的是攻讀美術、設計或者電影的人必讀之選。



