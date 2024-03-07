香港電影評論學會大獎｜吳慷仁撼贏梁朝偉奪「最佳男演員」：我同香港電影一齊加油

第30屆香港電影評論學會大獎昨日舉行頒獎典禮，出爐金馬影帝吳慷仁首次獲得香港電影獎項，憑《但願人長久》擊敗《金手指》梁朝偉奪得「最佳男演員」，他是首位奪得此獎的台灣演。向來鍾情香港的他全程以廣東話致辭，「可以拿到這個獎，很感謝香港電影評論學會的鼓勵，也很感謝導演祝紫嫣，很感謝妳寫這個劇本給我演，對我來說是很重要的緣份。」

吳慷仁又感激《但願人長久》監製關錦鵬，在16年前他仍是藉藉無名時，已邀請他來港演出第一部電影《渺渺》，童年時我睇香港電影及電視劇長大，所以能來港演戲，真係每一次心裏都想︰『可能係最後一次！』因為點解需要一個台灣人來演香港人，其實沒必要，所以真係多謝香港，希望之後嘅香港可以係一個好有生命力嘅地方，我同香港電影一齊加油。」 吳慷仁獲學會評語：「吳慷仁從語言掌握到消瘦輪廓，動靜神髓活現一個來自湖南、勞動階層並長年吸毒的漂泊男性形象。最初與兩個小女兒親切互動，中段尊嚴失落，毒癮發作時和青春期長女肢體衝突，到垂垂老矣渴望與女兒修補關係，他演來皆絲絲入扣，是貫穿全片的靈魂。」