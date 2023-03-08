香港電影評論學會大獎｜張繼聰Sammi出席頒獎禮 獲頒最佳男女主角

香港電影評論學會主辦的第29屆香港電影評論學會大獎早前公布賽果，頒獎禮今日假香港電影資料館電影院舉行。

《給十九歲的我》奪獎

今屆由鬧出滿城風波、張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》獲頒最佳電影，導演張婉婷未有出席，監製黃慧及導演之一的郭偉倫則到場接受獎項，郭偉倫領獎時稱：「我們責無旁貸、義無反顧、問心無愧，我哋冇強迫學生拍攝。我相信香港仍是一個公道嘅社會，仍是一個講道理嘅社會，有機會我們會向大家交代何謂事實。」他亦對張婉婷導演沒有機會出席今日頒獎禮感到遺憾。黃慧就表示：「電影評論學會給我們這個獎項，這個極可能是我們唯一的、最後的一個獎項。在學會決定最後的評審結果之後，大家知道發生了這些事件，學校有需要保持緘默、息事寧人。」

張繼聰隨緣爭金像影帝

與此同時，張繼聰就憑《窄路微塵》勇奪最佳男演員，《流水落花》的鄭秀文(Sammi)亦摘下最佳女演員殊榮，兩人也有出席今日的頒獎儀式。頒獎禮的年度推薦電影名單計有《窄路微塵》、《白日青春》、《流水落花》、《神探大戰》、《七人樂隊》、《飯戲攻心》、《過時．過節》、《正義迴廊》、《明日戰記》。張繼聰靠《窄路微塵》擊敗黃秋生和麥沛東獲選為最佳男演員，問到有否信心再下一城爭奪金像獎影帝，張繼聰笑言一講獎就口乾、尿頻，指自己對不能控制的事只會隨緣，能夠入圍已是一個肯定他又稱到時會偕謝安琪出席，以去派對的心態參與盛會。Sammi已第二度獲獎，她今日站台開心得未領獎就想發表感言，冀自己能不斷進步，故她認為今次不會是從影以來最佳演出。