香港電影評論學會大獎｜相隔22年再封后 Sammi鄭秀文自爆在演戲路上曾陷入失意

由香港影評人組成的香港電影評論學會，今日公布「第29屆香港電影評論學會大獎」得獎名單，張繼聰及鄭秀文(Sammi)分別憑《窄路微塵》和《流水落花》榮登最佳男、女演員。最佳導演獎由《神探大戰》的韋家輝，以及《窄路微塵》的林森奪得。最佳紀錄片則由張婉婷執導的《給十九歲的我》獲此殊榮。而《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌及麥天樞則摘下最佳編劇獎。

多次與影后擦身而過

這次是Sammi於2001年憑《鍾無艷》之後，第二度登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。她表示收到消息之後，久久不能言語︰「尤其我在演戲之路，亦曾陷入迷惘和失意。特別感謝香港電影評論學會，這獎項對我意義非凡，但我更清楚知道未來在演戲上，要一直努力。感激賈勝楓導演給我演出『天美姨姨』的機會。謝謝流水落花的團隊。更重要的是，希望大家繼續支持香港電影。」

導演賈勝楓︰Sammi找對角色

《流水落花》的導演賈勝楓非常感謝電影評論學會將這個重要獎項頒給Sammi。他說︰「當初，未寫劇本時，我們已選定Sammi，她是天美姨姨的不二人選，這份認同令我感動，Sammi找對了角色，角色也找對了她。同時感謝將《流水落花》選為年度推薦電影之一，背後所有工作人員都應共享這份榮譽。作為導演，我也很樂意沾大家一點光。多謝喜歡《流水落花》。」