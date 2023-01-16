香港電影評論學會大獎｜《給十九歲的我》膺最佳電影 張婉婷開心港人支持港產片

香港電影評論學會大獎今日公布賽果，由導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》力壓《神探大戰》及《窄路微塵》等電影，奪得「最佳電影」大獎。香港電影評論學會指影片涉獵廣泛，整理過程艱巨，剪接尤其應記一功；從渥沃之家到平民小戶，由破碎離散到方言與地域特色，都能在作品中找到細膩平實的紀錄。六位被訪少女猶如璞玉，有未經矯飾的直率動人，在鏡頭前散發着點點靈光。

老中青導演齊發功

張婉婷得知喜訊之後，非常興奮，並拍下片段分享喜悅︰「我真係好喜出望外，因為拍呢套紀錄片時候，冇諗過得到任何嘢。我最開心嘅係呢套戲可以喺2022年上映，呢一年真係香港電影界奇迹！因為有好多同期嘅電影都百花齊放，有好多好獨特題材、有好多新導演，今年老中青導演齊齊發功，令影壇再蓬勃，好似雨後春筍。」

張婉婷表示很開心香港觀眾很支持香港電影，有多部電影獲得不錯的票房「同佢哋同一年度上映，我覺得自己都盡咗一分綿力，到時喺電影歷史上（2022年） 會被記載為好獨特嘅一年，咁我能夠喺今年拎到『最佳電影』，真係好感激評論學會，好感激大家。」