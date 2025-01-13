香港電影評論學會︱《九龍城寨》奪得最佳電影 劉青雲 談善言稱帝封后

香港電影評論學會今日公布「2024年度電影大獎」，《九龍城寨之圍城》擊敗票房冠軍《破．地獄》，榮獲「最佳電影」殊榮。據「香港電影評論學會」表示，「評審經歷了9小時的激烈討論及三輪投票，最終選出了今年的5項大獎。」
據悉今次香港電影評論學會經過再三討論後「最佳電影」，最終是鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》，和翁子光執導的《爸爸》之間展開爭奪戰，前者以微弱的票數險勝，奪得今年大獎。
執導《爸爸》的翁子光，則在「最佳導演」的競爭中，擊敗《看我今天怎麼說》的黃修平及《十方之地》的黃肇邦等對手，奪得該獎項。年初大獲好評的《臨時劫案》則獲得今屆「最佳編劇」獎。
劉青雲 談善言一票之差贏游學修 鍾雪瑩
「最佳男演員」方面，劉青雲憑《爸爸》以一票之差，力壓《看我今天怎麼說》的游學修，贏得影帝殊榮。而今次是青雲第5次奪得評論學會影帝寶座。
至於「最佳女演員」，在《破．地獄》中表現獲全行大讚的衛詩雅，則意外失利於影后寶寶座，輸給《虎毒不》的談善言，失去影后寶杯。談善言在《虎毒不》中飾演新手媽媽，同樣以一票之差，擊敗憑《看我今天怎麼說》奪得金馬影后的鍾雪瑩。
香港電影評論學會得獎名單：
最佳電影：《九龍城寨之圍城》
最佳導演：翁子光（《爸爸》）
最佳編劇：陳偉斌、麥啟光、萬芫澄（《臨時劫案》）
最佳男演員：劉青雲（《爸爸》）
最佳女演員：談善言（《虎毒不》）
推薦電影：
《臨時劫案》
《十方之地》
《香港四徑大步走》
《看我今天怎麼說》
《從今以後》
《我談的那場戀愛》
《爸爸》
《冬未來》
《破．地獄》
《得寵先生》