香港電影評論學會︱《九龍城寨》奪得最佳電影 劉青雲 談善言稱帝封后

香港電影評論學會今日公布「2024年度電影大獎」，《九龍城寨之圍城》擊敗票房冠軍《破．地獄》，榮獲「最佳電影」殊榮。據「香港電影評論學會」表示，「評審經歷了9小時的激烈討論及三輪投票，最終選出了今年的5項大獎。」

據悉今次香港電影評論學會經過再三討論後「最佳電影」，最終是鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》，和翁子光執導的《爸爸》之間展開爭奪戰，前者以微弱的票數險勝，奪得今年大獎。

執導《爸爸》的翁子光，則在「最佳導演」的競爭中，擊敗《看我今天怎麼說》的黃修平及《十方之地》的黃肇邦等對手，奪得該獎項。年初大獲好評的《臨時劫案》則獲得今屆「最佳編劇」獎。