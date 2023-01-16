香港電影評論學會大獎｜張繼聰擊敗黃秋生獲封影帝︰繼續努力成為一個好演員

由香港影評人組成的香港電影評論學會，今日公布「第29屆香港電影評論學會大獎」得獎名單，張繼聰憑《窄路微塵》獲頒「最佳男演員」，首度稱帝。據香港電影評論學會指「最佳男演員」一項爭持激烈，和張繼聰角逐該獎的還有《白日青春》的黃秋生和《正義迴廊》的麥沛東，大家票數相當接近，經過再三投票表決及淘汰得票最低者，最終由張繼聰以些微票數領先黃秋生，首次奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」殊榮。

張繼聰︰人生遇過很多窄哥

首席稱帝的張繼聰難掩興奮，他說︰「多謝電影評論學會每一位投票給我的朋友，多謝你們！多謝mm2，特別是監製Mani，多謝Golden Scene，多謝Winnie以及她的宣傳團隊！多謝我的經理人Syllina，多謝《窄路微塵》團隊的每一位成員，多謝攝影師流星，多謝編劇，多謝導演！導演是一個很善良、很優秀的一個新晉導演，可以與他合作，我覺得非常榮幸，亦都很愉快。多謝戲中每一位演員，特別要多謝Anna董安娜這位小演員，她很叻！亦都要多謝Angela，她演得非常之出色，亦都非常之努力，是個很優秀的演員，可以與她們合作，是因為有她們的演出，先至令我有這樣的演出，一定要多謝她們。」

張繼聰亦感謝今次的角色「窄哥」，表示他的人生曾遇過很多個「窄哥」︰「有很多人對我做過很多很好的事，令我相信這個世界是有「窄哥」。同時，希望透過這個角色表達，我們每一個人都可以成為『窄哥』。最後我相信，我們永遠都有權去選擇成為一個怎樣的人，即使身處於一個怎樣的世界。希望我們可以繼續努力。我都會保持一個謙卑的心，繼續努力成為一個好演員，多謝大家。」