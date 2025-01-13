香港電影評論學會︱5度稱帝被評頂尖演員 劉青雲：《爸爸》尚欠七千多萬就破億

影帝劉青雲，在電影《爸爸》中飾演父親阮永年，他憑此角奪香港電影評論學會「最佳男演員」，學會評語：「展現頂尖演員在場感的力量。」劇中劉青雲面對因精神分裂而殺害母親及妹妹的兒子厚明，獨自承受失去摯愛的痛苦，細膩地展現了父親心中的掙扎與悲傷，讓觀眾深刻體驗這份難以言喻的傷痛。

《爸爸》自上映以來，觀眾普遍認為這是劉青雲「從影以來最佳的演出」，並因而入圍「東京國際電影節及亞洲電影大獎」的「最佳男演員」，這次他繼《高度戒備》、《絕世好Bra》、《奪命金》和《竊聽風雲3》之後，第五度獲得電影評論學會大獎「最佳男演員」。劉青雲獲知得獎後說：「感謝香港電影評論學會。電影《爸爸》仍在上映中，尚欠七千多萬就能破億，正所謂「有志者事竟成」希望大家繼續支持。」