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娛樂
2024-01-31 22:08:20

香港首辦實體舞蹈頒獎典禮 Anson Lo、ANSONBEAN、Gin Lee獲選「MTV舞蹈演出」獎

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Gin Lee憑《Dum Dum》MV「年度MTV舞蹈演出」獎，她表示好尊重每位舞者。

Gin Lee憑《Dum Dum》MV「年度MTV舞蹈演出」獎，她表示很尊重每位舞者。

香港首個實體舞蹈頒獎典禮《Figure OUCH! 2023年度頒獎禮・華麗舞蹈派對》於日前(27日)舉行，共頒發23個年度舞蹈獎項，其中包括盧瀚霆(Anson Lo)、李幸倪Gin Lee和陳毅燊(ANSONBEAN)獲「年度MTV舞蹈演出」，而ERROR隊長梁業 (肥仔)與A-Li就憑《濤》奪「MTV編舞」獎。頒獎禮創始人之一鍾舒漫(Sherman)表示，由去年的大型跳舞表演到今年舉行頒獎禮，她表示要感謝好姊妹王君馨：「係王君馨話要有個頒獎禮，歌手、演員、廣告界都有頒獎禮嘉許，但係舞者就冇，所以我哋就搞個頒獎禮表揚返佢哋。」

ERROR隊長梁業 (肥仔)與A-Li就憑《濤》奪「MTV編舞」獎 姜濤與編舞的肥仔和A-Li，跟《濤》MV的舞者合照。 Anson Lo「年度MTV舞蹈演出」奬。(資料圖片)

Gin Lee：好尊重每個舞者

Anson Lo因忙於MIRROR演唱會未能出席，Gin LeeANSONBEAN親自現身支持舞者，憑《Dum Dum》奪獎的 Gin Lee 表示：「好開心，拍跳舞MV真係唔容易，背後有好多環節，有好多大家睇唔到嘅準備功夫，呢個獎唔止屬於我，係屬於整個有份參與呢首歌嘅舞者同導演。慢歌要有好多情緒，嗰件事好個人，但係跳舞要配合嘅嘢就多好多，我仲記得拍《Dum Dum》個MV前嗰兩個月，我日日都去排舞排五個鐘。跳舞係冇得呃，所以我都好尊重每個舞者，用盡佢哋身體嘅力量去換演出時嗰份靚。」她又謂今日不少舞者的演出非常性感，笑言「自己都唔敢望」：「為咗演出真係好犀利，我都冇咁嘅膽量，好佩服。」Gin Lee 透露稍後將推出跳舞新歌：「今次就行性感同型格路線，但係冇佢哋咁勁，而家操定啲肌肉，等隨時可以騷出嚟。」

ANSONBEAN自言藉跳舞平衡衝動情緒。 《Figure OUCH! 2023年度頒獎禮・華麗舞蹈派對》眾得獎舞者和表演者合照。

ANSONBEAN藉跳舞平衡衝動情緒

ANSONBEAN憑《Get Wild》得獎，他受訪時表示會造更多舞曲：「我想做呢類Club歌好耐，嚟緊都會造多啲DanceR&B。我好鍾意跳舞，因為自己個性格都比較衝動，跳舞就可以攞到個力度出嚟，好似平衡返自己咁。」他表示將要推出全新跳舞歌曲，但未有透露太多詳情：「會有其他藝人嘅，你哋估吓係合唱定係一齊創作？」Sherman早前推出獨立發展後的首支個人單曲《What You Get》，亦持地邀請4位跳舞老師及4位學生演出，「畀啲年青舞者感受吓拍嘢係點、走位係點，畀多啲機會佢哋演出，希望用自己少少嘅力量鼓勵多啲人跳舞。」

入行19年舞者的鄧駿銘(Zero)連奪3獎。 創辧者之一鍾舒漫頒「年度最喜愛男舞者」予Chung 。

入行19年鄧駿銘香港終於有屬於舞蹈界嘅頒獎禮

至於「年度最喜愛男舞者」由 Zero(鄧駿銘) Chung 奪得，擁有19年跳舞經驗的 Zero同時奪得「年度現場舞蹈演出」及「年度最喜愛舞團」獎，成為全場三料大贏家，他說：「香港終於有屬於舞蹈界嘅頒獎禮，好開心，雖然跳舞唔係為攞獎，但係今晚對舞者係好大嘅鼓勵。」Zero 希望更多人支持舞蹈界，讓香港有更多資源培育跳舞藝人。而「年度最喜愛女舞者」分別由 Lambo Canny 奪得，Lambo 受訪時感謝大家的支持：「好多謝我嘅屋企人同學生，好彩有佢哋喺度，不停迫我行，我哋先可以一齊進步。好開心香港終於有個屬於舞者嘅頒獎禮，絕對係對跳舞界一個肯定同一份認可，希望以後有更多人鍾意跳舞。」Canny正式出道5年：「好多謝Dancer朋友、學生同屋企人支持。我想特別多謝Gin Lee，佢有次喺音樂頒獎禮台上，感謝為佢演出嘅舞者，好多謝佢記得舞者嘅付出同努力。」

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