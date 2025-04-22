香港AV女優Choco/DinDin講性經：最怕男演員擅自加戲

AV女優並非日本專利，香港除了素海霖和Alice Wong，還有最近頗出名的兩位Choco和DinDin。她們早前接受吳若希、火火與曾展望主持TVB PLUS節目《奇情谷》，節目探討與愛情相關尖銳話題，最新一集大談AV行內秘聞。

Choco和DinDin本身是小學同學

本身是小學同學的Choco和DinDin開設YouTube頻道講性經，之後決定身體力行拍攝港產AV。Choco表示：「我一向鍾意睇(AV)，仲有鑽研下，既然去得面試，不如自己嚟啦，一於做香港人嘅AV。」

Choco分享愛情經歷，她曾有一位拍拖多年的男友。入行前男友表明不介意她露腰對上位置，但介意她露腳。「因為我用腳服侍過佢。」吳若希問：「戀腳？」Choco答：「係，戀腳癖。」

