香港AV女優Choco/DinDin講性經：最怕男演員擅自加戲

AV女優並非日本專利，香港除了素海霖和Alice Wong，還有最近頗出名的兩位Choco和DinDin。她們早前接受吳若希、火火與曾展望主持TVB PLUS節目《奇情谷》，節目探討與愛情相關尖銳話題，最新一集大談AV行內秘聞。
Choco和DinDin本身是小學同學
本身是小學同學的Choco和DinDin開設YouTube頻道講性經，之後決定身體力行拍攝港產AV。Choco表示：「我一向鍾意睇(AV)，仲有鑽研下，既然去得面試，不如自己嚟啦，一於做香港人嘅AV。」
Choco分享愛情經歷，她曾有一位拍拖多年的男友。入行前男友表明不介意她露腰對上位置，但介意她露腳。「因為我用腳服侍過佢。」吳若希問：「戀腳？」Choco答：「係，戀腳癖。」
SM用針拮
Choco又說另一前男友引誘她玩SM，要叫他做主人。「我要除衫跪地等佢指示，我試過係幾爽嘅。」問到SM過程中的賞罰，Choco表示：「打就係獎勵。」之後男友用針拮她，Choco從此不再玩(SM)了。
至於DinDin，曾與拍拖5年的男友分手後，就結識了一位粉絲。「我最鍾意食粉絲。同粉絲相處下發現佢有另一半，不過我冇離開佢。佢解釋後我繼續同佢一齊，我OK做小三嘅。」
兩人最怕男演員加戲
說到拍AV最怕甚麼，兩人異口同聲表示：「男演員故意NG。」Choco說：「有啲動作係冇嘅，因為導演一定唔俾。但男演員自己做咗出嚟，即係擅自加戲。」至於有甚麼條件才可做男優？Choco說：「要睇演技，第一次面試會叫佢『搵嘢睇』，等佢下身『企起身』睇持久力。仲會叫佢試戲．」
DinDin就簡單得多，只會睇一件事。「我外貌協會嚟，要睇樣先。」