香胤宅Lyman月底開騷 遭German投訴唔放飯 形容與MakerVille屬拖友

《全民造星V》冠軍香胤宅(Lyman)將於本月底舉行首個solo大型舞蹈劇場《Unspoken》。今日他聯同一眾舞蹈員，以及韋羅莎(Rosa)及張銘耀(German)一同進行彩排。

German是Lyman舞蹈騷的監製和導演，Lyman笑謂因為German老婆Rosa當時拉他參加《造星V》，所以今次也要拉Rosa參加以示公平。之後Lyman與一眾舞蹈員示範兩組演出，Lyman跳舞時，出盡渾身解數，絕無欺場。在休息的時間，Lyman亦沒有停，不斷手舞足蹈，German笑謂對方有過度活躍症，只有自己及Lyman太太才可以阻止他。談到今次合作，Lyman稱因為跟German相約飲咖啡，傾談間促成今次合作，題材圍繞愛。German更稱彩排時因為內容太感動而落淚。

提到Lyman非常活躍，German稱一定要為他安排好目標和工作，好讓他專注，在旁的Rosa笑謂有叫他幫忙吸塵打掃。German更趁機指Lyman因為太專注，以致經常忘記放飯，在旁的舞蹈員即謂連食麵包的時間都沒有。Lyman解釋自己是很專注的人，當投入之後，便會進入忘我狀態。