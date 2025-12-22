熱門搜尋:
娛樂
2025-12-22 18:00:00

香香攜6歲大仔母子檔代言 孖強強秘密特訓愛子背對白

「索爆靚媽」岑麗香，近日與6歲多大兒子Jacob，首次母子檔上陣為乳酪品牌CLASSY•KISS卡士拍攝宣傳短片。在拍攝現場，香香與兒子相處溫馨，兩母子合力為家人炮製美味健康的鮮果乳酪早餐；Jacob又大啖大啖食乳酪、眼仔睩睩的萌爆畫面；以及香香享受me time歎乳酪悠閒時光。

身為兩子之母的香香，甜美笑容與姣好身材十年如一日，羨煞不少媽咪，原來她的凍齡秘方全靠優質乳酪，「我很喜歡飲乳酪，幾乎每天早上都喝，最搞笑是每次開乳酪時，兩名兒子便馬上圍著我問可否喝一口，有時明明買一支『自私飲』，最後只剩下幾口。」

由於全家都是乳酪fans，香香才獻出第一次與囝囝拍廣告的黃金畫面：「我一向不會強逼小朋友上鏡，所以有先問Jacob意願，他也想試試看，可能因為他在學校有玩小劇場；二來他超級喜歡吃乳酪，一聽到是芒果口味即兩眼發光，第一時間問我拍攝時是否真的可以吃乳酪？」

香香首次與兒子合作代言，她讚Jacob超乎預期。 香香與Jacob都是乳酪品牌的fans。 香香產後極速瘦身，都是因為這個品牌的乳酪。 身為兩子之母的香香，甜美笑容與姣好身材十年如一日。

首次母子檔合作，香香與老公強強當然有為Jacob特訓，「我事前將劇情與對白寫出來，跟囝囝一起練習，也有教他用不同的方法去記對白，而且跟他說明到達拍攝現場後便是專業演員，一定要表現專業，除了熟讀對白，亦要聽從工作人員的指令，盡力做好角色；爸爸則叮囑Jacob千萬不要扭計，要聽媽咪話，哈哈！結果Jacob的表現超乎預期，做得很好，good job。」

香香並大方分享獨門育兒秘方：「囝囝在日常生活中也習慣了聽我指示，所以拍攝跟現實分別不大，反而是我第一次跟兒子在鏡頭前演戲有點壓力，我也有趁機向他講解媽咪的工作環境，如何熟讀對白、如何用拼音記中文字等，讓他明白工作是甚麼一回事。」

香香笑言兩位兒子是否具表演天份，要交由觀眾決定，Jacob經過今次拍攝，似乎頗為享受幕前工作，她說：「如果他對表演有興趣，又可以學到新技能，當然可以再嘗試幕前演出；若然他覺得辛苦，專注讀書考取好成績也很好，總之我跟老公無論如何也會做兒子們的最強後盾！」

(左起)建華集團執行董事兼集團首席營銷及數碼官龍文慧、建華集團主席凌偉業、岑麗香及Jacob。

