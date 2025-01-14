馬來西亞開fan meeting 蔡思貝 朱敏瀚大派福利益fans

蔡思貝(Sisley)、朱敏瀚(Brian)日前到馬來西亞出席兩場於檳城和吉隆坡舉行的Astro《喜樂樂SHARE豐年》獨家fans見面會。活動現場擠滿兩人fans，兩人不忘大派心心給fans，又在現場送上好歌，Sisley現場演唱《遇見》，Brian則唱了《我的宣言》，之後又送上獨家簽名的限量版限量版。
Sisley與Brian接受大馬媒體聯訪，近來憑《奔跑吧！勇敢的女人們》人氣急升的Brian，首次到當地宣傳，他表示有一位fans說等他等14年：「謝謝大家對我的愛，希望未來可以演出更多好的劇集回饋大家！ 」與Brian談到《飛常日誌》入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男配角」，他強調：「得獎是其次，比較獲獎，反而更期待能遇到好的角色。」
Sisley同樣以《飛常日誌》入圍「最佳女主角」，又為自己有份入圍綜藝節目的《與天地對話》拉票。她稱《與天地對話》是很有意義的節目，當初得知拍攝需要剖析自己時，一度感到猶豫，但完成拍攝後，覺得節目的內容充滿溫暖和啟發，期望能通過自己的經驗激勵大家。Sisley又透露接下來的工作計劃，「目前還在籌備階段，但非常期待新的挑戰和角色！」她也藉此為大家捎來好消息，並稱年底將和Brian再度合作《飛常日誌2》。
此外，Brian帶來限量版親筆簽名《奔跑吧！勇敢的女人們》月曆送給fans，兩人也在見面會上和fans玩遊戲互動。 《中年好聲音3》王鄭浚仁、劉傳民和劉家溢也出席檳城站見面會。