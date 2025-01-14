馬來西亞開fan meeting 蔡思貝 朱敏瀚大派福利益fans

Brian和Sisley在台上分享在檳城吃了很多美食，其中他們對Assam Laksa更是讚不絕口！

蔡思貝(Sisley)、朱敏瀚(Brian)日前到馬來西亞出席兩場於檳城和吉隆坡舉行的Astro《喜樂樂SHARE豐年》獨家fans見面會。活動現場擠滿兩人fans，兩人不忘大派心心給fans，又在現場送上好歌，Sisley現場演唱《遇見》，Brian則唱了《我的宣言》，之後又送上獨家簽名的限量版限量版。

Sisley與Brian接受大馬媒體聯訪，近來憑《奔跑吧！勇敢的女人們》人氣急升的Brian，首次到當地宣傳，他表示有一位fans說等他等14年：「謝謝大家對我的愛，希望未來可以演出更多好的劇集回饋大家！ 」與Brian談到《飛常日誌》入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳男配角」，他強調：「得獎是其次，比較獲獎，反而更期待能遇到好的角色。」