馬國明任代言人賀入行24年 破天荒Cosplay上陣喜感十足

視帝馬國明（馬明）入行24周年，最近獲起用成為24 STORAGE迷你倉的代言人，馬明在廣告中以「24變」造型化身「玩具珍藏家馬鴨明」、「Cosplayer ASMingZ」及「萬能工具王明哥」，各款形象令人眼前一亮，當中配合其Cosplay造型更是喜感十足。

過百件唐老鴨精品存倉

擔任迷你倉代言人的馬明透露：「早前養了貓貓，寵物食品及用品同樣堆積如山，我的空間自然越來越少，幸好有24 STORAGE幫忙，可以將我從小珍藏至今的過百件唐老鴨精品好好保存，甚至將一些『不能知的秘密』存倉，例如價值不菲的阿仙奴絕版波衫及球靴、Figure公仔及模型車等，這些奢侈品對於太太來說眼不見為乾淨，我也可以擁有Happy Wife！Happy Life，哈哈！」同時，馬明表示拍廣告期間，廣告商送上多支別具意義的紅酒給他品嚐，順勢賣口乖宣傳，指最適合放在紅酒倉內，可以嚴格控制濕度與溫度，萬無一失，跟朋友聚會前才到倉取酒，夠晒方便咁話！