馬國明任代言人賀入行24年 破天荒Cosplay上陣喜感十足

視帝馬國明（馬明）入行24周年，最近獲起用成為24 STORAGE迷你倉的代言人，馬明在廣告中以「24變」造型化身「玩具珍藏家馬鴨明」、「Cosplayer ASMingZ」及「萬能工具王明哥」，各款形象令人眼前一亮，當中配合其Cosplay造型更是喜感十足。
過百件唐老鴨精品存倉
擔任迷你倉代言人的馬明透露：「早前養了貓貓，寵物食品及用品同樣堆積如山，我的空間自然越來越少，幸好有24 STORAGE幫忙，可以將我從小珍藏至今的過百件唐老鴨精品好好保存，甚至將一些『不能知的秘密』存倉，例如價值不菲的阿仙奴絕版波衫及球靴、Figure公仔及模型車等，這些奢侈品對於太太來說眼不見為乾淨，我也可以擁有Happy Wife！Happy Life，哈哈！」同時，馬明表示拍廣告期間，廣告商送上多支別具意義的紅酒給他品嚐，順勢賣口乖宣傳，指最適合放在紅酒倉內，可以嚴格控制濕度與溫度，萬無一失，跟朋友聚會前才到倉取酒，夠晒方便咁話！
挑戰不同造型大呼過癮
馬明直言今次廣告是入行以來造型最百變的一次，過程相當過癮，並笑說：「以前拍劇扮過死屍、囚犯、醫生及律師等，連女人及小強也扮過，但從未試過執事造型，更是首次踏入二次元世界，雖然我不算熱衷網絡文化，但也有看《晚安大小姐》的片段，所以我馬上拍照Send給家中的『大小姐』欣賞，以執事造型跟她說晚安，反應不錯呀！」馬明表示會學習身邊有不少波友會將單車及露營用具等存入倉，留待『馬國明天放假』時才取用，騰出一些家居空間！