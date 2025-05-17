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娛樂
2025-05-17 14:15:00

馬國明成為final boss大有原因 高海寧陳曉華連續兩劇有合作

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(左起)陳曉華、馬國明及高海寧在不同劇集均有合作。(娛樂組攝)

(左起)陳曉華、馬國明及高海寧在不同劇集均有合作。(娛樂組攝)

馬國明、高海寧及陳曉華在《夫妻的博奕》合作，三人大讚劇本非常好，並指他們的感情線很複雜，但馬明強調其角色是正人君子，更稱終於可以做回好人。三人同樣都在《新聞女王》合作，馬明則扮演二人的上司，高Ling表示很開心跟馬明默契不足，不用彩排便直接埋位。陳曉華就透露其角色徹底黑化，誓要向眾人報仇，並跟黃宗澤合作最多。

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Ling近期工作多多，不停中港兩邊走，她表示現時是事業衝刺期，所以愈多工作愈好。她稱最近參加大陸的綜藝，其中獲安排享受泰式按摩，「平時可能拍半小時就要走，人哋真係按足個半鐘，自己好好享受，又可以賺錢，why not！」

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提到馬明近期經常成為劇集的final boss，他竟然表示跟自己工作不足有關，令高Ling及陳曉華忍不住大笑。馬明說︰「首先要多謝監製，因為我undershow……(Ling︰你undershow)係呀！每個劇集都俾番個騷我，諗住喺年底頒獎禮拎個『最佳Big Boss』獎！」高Ling︰「佢唔會undershow，佢係客戶最喜愛男演員，沒有之一！哈哈！」談到馬明有兩劇在手，是一眾小生最多劇，馬明再解釋︰「我長期都話undershow，咁公司就會識做！」在旁的高Ling及陳曉華大讚馬明的策略，笑謂她們也要說undershow

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馬國明表示自己突然要演final boss，全因唔夠騷，令高海寧及陳曉華忍不住大笑。(娛樂組攝) 馬國明表示自己突然要演final boss，全因唔夠騷，令高海寧及陳曉華忍不住大笑。(娛樂組攝) 馬國明表示自己突然要演final boss，全因唔夠騷，令高海寧及陳曉華忍不住大笑。(娛樂組攝) 馬國明表示自己突然要演final boss，全因唔夠騷，令高海寧及陳曉華忍不住大笑。(娛樂組攝)

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