馬國明戥蕭正楠失《巾幗4》提名唔抵 睇好拎視帝感慨唔夠運

馬國明與李龍基及冼迪奇今日出席迷你倉活動，冼迪奇以前扮演過馬國明的囡囡，昔日手抱的女兒，如今囡囡長到亭亭玉立，馬國明說︰「唔可以攬攬，唔夠膽，嗰時同佢拍戲係可以手抱。」冼迪奇透露稍後推出新的寫真，現時因為是捧球休季，所以會為籃球隊打氣。

否認湯洛雯有喜

馬明表示一直都有用迷你倉，自言不常用的東西會放在迷你倉。他稱自己有不少模型，老婆湯洛雯沒有阻止他放在家中，但實在太多也要放在迷你倉。問到湯洛雯是否有喜，他說︰「暫時真係未有，大家唔使估，估係咪未公布得，如果有會好大方咁講。可能大家太想我哋有，所以就話有咗。其實我哋第一日公布拍拖，就成日話我哋結婚，都係同一道理。」

沒有特別計劃造人

他表示對造人一事沒有特別計劃，一直都順其自然。問到湯洛雯有沒有進補，他表示沒有見到，但見到湯洛雯有做運動。」他又指自己沒有吃甚麼補品，太太亦只會識簡單的滋潤湯水。談到太太甚少公開見面，是否不用再工作做少奶奶，他稱湯洛雯一直都有工作，只是沒有劇，令大家覺得對方常在家中。馬明透露近日忙於在深圳拍攝，笑謂有很多me time，但有時嫌太多，所以也有叫湯洛雯北上陪他。