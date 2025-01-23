馬國明拍親熱戲只得1人不用備案 高海寧唔覺視帝視后爆冷

馬國明、高海寧主演的賀歲片《麻雀女王追男仔》昨日(22日)舉行首映，二人在劇中是一對，但對麻雀的喜好各有不同，高Ling在片中是麻雀高手，而馬明就討厭麻雀。高Ling表示因為要拍打牌的戲份，要拍至少4次，工作人員要重疊同樣的麻雀，加上拍至三更半夜，又要記住如何打及兼顧內容，坦言有一定難度。馬明就笑言自己不用拍打麻雀，所以慳不少時間。

高海寧愛同馬國明拍檔

今次電影出動大量女星參與，高Ling是湯洛雯好姊妹，問到是否因此難以𥄫女，馬明笑謂︰「哈哈！頭先望咗啦！夠㗎啦！」高Ling說︰「馬明唔需要人哋睇住，係好自覺好乖。」他們又透露來緊一整年都要經常見面，已經充滿默契，令拍攝比較輕鬆。馬明更稱如果跟其他女演員拍親熱戲，需要跟老婆湯洛雯備案，但跟高Ling就不用。問到會否對厭，他們表示不會，因為角色不同，仍然很有火花，互相大讚是好對手。

談到早前馬國明獲頒「大灣區TVB最喜愛男主角」，他表示因為忙於拍劇及宣傳電影，至今仍未跟老婆食飯，盼可以跟她撐枱腳。他稱新年會有時間跟朋友見面及拜年，高Ling稱一定會去他們的家拜年逗利是。