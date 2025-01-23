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娛樂
2025-01-23 12:10:43

馬國明拍親熱戲只得1人不用備案 高海寧唔覺視帝視后爆冷

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馬國明與高海寧首次在電影合作。(娛樂組攝)

馬國明與高海寧首次在電影合作。(娛樂組攝)

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馬國明、高海寧主演的賀歲片《麻雀女王追男仔》昨日(22)舉行首映，二人在劇中是一對，但對麻雀的喜好各有不同，高Ling在片中是麻雀高手，而馬明就討厭麻雀。高Ling表示因為要拍打牌的戲份，要拍至少4次，工作人員要重疊同樣的麻雀，加上拍至三更半夜，又要記住如何打及兼顧內容，坦言有一定難度。馬明就笑言自己不用拍打麻雀，所以慳不少時間。

《麻雀女王追男仔》首映，4位主角一同現身。

《麻雀女王追男仔》首映，4位主角一同現身。

高海寧愛同馬國明拍檔

今次電影出動大量女星參與，高Ling是湯洛雯好姊妹，問到是否因此難以𥄫女，馬明笑謂︰「哈哈！頭先望咗啦！夠㗎啦！」高Ling說︰「馬明唔需要人哋睇住，係好自覺好乖。」他們又透露來緊一整年都要經常見面，已經充滿默契，令拍攝比較輕鬆。馬明更稱如果跟其他女演員拍親熱戲，需要跟老婆湯洛雯備案，但跟高Ling就不用。問到會否對厭，他們表示不會，因為角色不同，仍然很有火花，互相大讚是好對手。

談到早前馬國明獲頒「大灣區TVB最喜愛男主角」，他表示因為忙於拍劇及宣傳電影，至今仍未跟老婆食飯，盼可以跟她撐枱腳。他稱新年會有時間跟朋友見面及拜年，高Ling稱一定會去他們的家拜年逗利是。

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演好角色最重要

日前曾志偉出席活動時，提到昔日的確有續約換獎的事，馬明表示沒有留意，高海寧則回答：「我未睇到新聞，曾志偉講咗而家係公正嘅，相信投票嘅，作為一個演員，最緊要做好自己嘅角色，做好嘅角色有眼睇到，自然就會投票俾你。」

對於今屆結果被形容是爆冷，高Ling說︰「見仁見智啦！大家心中都有鍾意嘅演員同埋劇集。我好戥佢哋開心，其實做一個演員，佢哋好辛苦去完成一套劇，都希望套劇嘅成績好好，譬如有好多人想攞最佳劇集，或者有角色想受到人哋肯定，終於喺頒獎禮大家得到認可。」

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